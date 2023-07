A- A+

Santa Cruz Campeão da Série D do ano passado, Iago Silva quer somar ao Santa Cruz Atleta atuou por 18 minutos diante do Nacional de Patos, na sua estreia com a camisa coral

Atleta que participou ativamente da campanha do acesso do América-RN no ano passado à Série C, inclusive marcando dois gols na partida decisiva diante do Caxias, Iago Silva chega somando experiência para o restante da disputa da Série D pelo Santa Cruz. O atacante participou dos minutos finais do empate diante do Nacional de Patos, partida que foi válida pela 11ª rodada.

“Vou tentar ajudar meu grupo da melhor maneira possível, passar um pouco o que é a Série D para meus companheiros, coisa que já vivi ano passado e somar junto com meus colegas", disse Iago.

No recorte das últimas três rodadas, o Santa vem desacelerando as conquistas de pontos, tendo empatado dois jogos e perdido um, fato que lhe fez perder duas posições na tabela e ligar o sinal de alerta no clube. O jogador garante que o tema vem sendo discutido no vestiário coral. “Com certeza, conversamos entre nós sobre isso (situação na tabela) mas só dependemos da gente, precisamos vencer fora e fazer o nosso dever em casa para reverter os resultados e garantir a classificação o mais rápido possível”, afirmou.

Para as pretensões do clube num médio e longo prazo, o acesso à terceira divisão é vital para o andamento do Santa Cruz e da garantia de um calendário para 2024. Apesar de recém chegado, Iago já compreende as necessidades do Tricolor do Arruda e cita como pretende ajudar.“Sabemos da necessidade do Santa Cruz de voltar à elite do futebol nacional, vou tentar passar o máximo de coisa positivas para o grupo e do que eu presenciei na Série D do ano passado para que a gente possa conseguir o acesso esse ano", concluiu.



Veja também

Futebol América-MG solicita retorno de Cássio, que estava emprestado ao Náutico