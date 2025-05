Campeão de ciclismo que atropelou e arrastou a mulher pela rua escapa de prisão na Austrália

A- A+

O ex-ciclista australiano Rohan Dennis não cumprirá pena de prisão pela morte de sua mulher, Melissa Hoskins, no final de 2023. Ela foi atropelada pelo ex-campeão mundial de contrarrelógio individual durante uma discussão entre o casal.

O tribunal de Adelaide condenou o ex-atleta a 17 meses de prisão, mas concedeu a suspensão da pena, o que permitiu ao homem de 34 anos evitar a cadeia.

Os juízes levaram em consideração que Dennis se declarou culpado durante o julgamento da acusação agravada de criar risco de dano, então ele não foi acusado de homicídio.





O arrependimento expresso pelo medalhista de prata olímpico na perseguição por equipes em Londres 2012 e o fato de ele ter filhos pequenos também foram levados em consideração.

Rohan e Melissa estavam casados desde 2018.

No tribunal, o juiz Ian Press detalhou os "eventos trágicos" de 30 de dezembro de 2023, durante a disputa do casal sobre as reformas em sua casa.

Briga por reforma da casa terminou em morte

Melissa Hoskins, também ex-ciclista, subiu no capô do carro dirigido por Rohan Dennis, que tentava sair do local, de acordo com o relato do juiz.

Dennis continuou dirigindo em baixa velocidade por cerca de dez segundos, um movimento que o juiz considerou "intrinsecamente perigoso", antes que a mulher tentasse abrir a porta do carro.

— Sua esposa agarrou o carro enquanto você dirigia pela rua. Foi nesse momento que ela caiu e morreu — afirmou o juiz.

Durante o julgamento, o advogado de defesa afirmou que Dennis foi imprudente, mas descartou que ele tivesse a intenção de matar a esposa.

Melissa Hoskins, que tinha 32 anos na época de sua morte, fazia parte da equipe australiana que venceu o campeonato mundial de atletismo em 2015.

Por sua vez, Dennis, além dos dois títulos mundiais, conquistou vitórias nas três principais corridas por etapas (sempre em etapas de contrarrelógio) e chegou a vestir a camisa de líder do Tour de France (2015), Giro d'italia (2018) e Volta a Espanha (2017 e 2018), tradicionais competições do segmento.

O australiano anunciou sua aposentadoria no final de 2023, quando seu contrato com a equipe Jumbo-Visma expirou.

