Melhor do mundo Campeão de Wimbledon, Alcaraz se consolida como número 1 do mundo O tenista, de 20 anos, tem agora 880 pontos de vantagem sobre Djokovic, segundo da lista

O espanhol Carlos Alcaraz, que no domingo foi campeão de Wimbledon pela primeira vez na carreira, ao derrotar na final o sérvio Novak Djokovic, se consolidou como número 1 do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (17).

O tenista, de 20 anos, tem agora 880 pontos de vantagem sobre Djokovic, segundo da lista, mas em setembro terá que defender os 2.000 pontos que somou na temporada passada ao se consagrar campeão do US Open, torneio que não contou com a participação do sérvio por não estar vacinado contra a covid-19.

O número 3 do mundo continua sendo o russo Daniil Medvedev, a uma distância considerável dos dois primeiros, em um Top 10 que se manteve sem mudanças.

Já o alemão Alexander Zverev subiu duas posições e está de volta ao Top 20, no 19º posto.

Por sua vez, o americano Tommy Paul ultrapassou o croata Borna Coric (15º) para aparecer em 14º e chegar a sua melhor classificação na carreira.

O brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP é Thiago Wild, número 121, que se destacou em Roland Garros ao derrotar Medvedev na primeira rodada. Ele está um posto à frente de Thiago Monteiro (122º), que caiu 27 posições e deixou o Top 100 depois de mais de um ano.

-- Ranking da ATP desta segunda-feira, 17 de julho:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 9.675 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 8.795

3. Daniil Medvedev (RUS) 6.520

4. Casper Ruud (NOR) 5.005

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.850

6. Holger Rune (DIN) 4.825

7. Andrey Rublev (RUS) 4.525

8. Jannik Sinner (ITA) 3.975

9. Taylor Fritz (EUA) 3.310

10. Frances Tiafoe (EUA) 3.130

11. Karen Khachanov (RUS) 3.035

12. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.770

13. Cameron Norrie (GBR) 2.610

14. Tommy Paul (EUA) 2.320 (+1)

15. Borna Coric (CRO) 2.315 (-1)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.290

17. Hubert Hurkacz (POL) 2.195 (+1)

18. Alex De Minaur (AUS) 2.150 (-1)

19. Alexander Zverev (ALE) 1.720 (+2)

20. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.655 (-1)

...

121. Thiago Wild (BRA) 530 (+10)

122. Thiago Monteiro (BRA) 529 (-27)

