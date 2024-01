A- A+

ESPORTES Campeão do Australian Open, Sinner tem curiosa torcida de "cenouras"; conheça os Carota Boys Grupo de amigos italianos ganhou fama no circuito com apoio irreverente ao compatriota

Em meio às discretas e silenciosas (como pede o jogo) torcidas da elite do tênis mundial, um pontinho laranja ou, na verdade, seis deles, costumam chamar atenção. No Australian Open, não foi diferente: um grupo de torcedores vestidos de cenoura torcia por Jannik Sinner, italiano que se sagrou campeão do torneio no domingo, com vitória sobre o russo Daniil Medvedev. Eram os Carota Boys.

O grupo de amigos italianos, entusiastas e praticantes de tênis, vêm conquistando fama pelo circuito mundial, sempre acompanhando o compatriota de 22 anos, hoje número 4 do mundo. Na Austrália, completaram o "grand slam": já estiveram nas arquibancadas do quatro grande torneios da modalidade.

Em entrevista à revista Vogue em dezembro, o grupo contou como a ideia começou. Fãs de Sinner e amigos de infância da pequena cidade de Revello, no norte da Itália, Alessandro Dedominici, Alberto Mondino, Enrico Ponsi, Francesco Gaboardi, Gianluca Bertorello e Lorenzo Ferrato resolveram se vestir de cenouras após ver Sinner comendo uma cenoura durante uma pausa de partida. Nasceu aí o conceito e o nome do grupo: carota é cenoura em italiano.

— Foi ideia de Francesco (a fantasia). Semanas antes do Masters 1000 de Roma, Francesco mandou a ideia da fantasia em nosso grupo no Whatsapp. Alguns não estavam tão convencidos a usar — disse Alessandro à Vogue.

A brincadeira evoluiu e hoje o grupo é tietado a todo momento por torcedores. Nas redes sociais, vendem seus próprios produtos. Têm mais de 100 mil seguidores no Instagram.

O sucesso é tão grande que marcas e os próprios torneios têm se movimentado para levá-los às arquibancadas: a fabricante de café Lavazza pagou a estadia do grupo em Roland Garros, enquanto o próprio Australian Open custeou viagem e hospedagem para os Carota Boys. Os movimentos são importantes para o grupo, que diz não ganhar dinheiro com as aparições e se manter com empregos independentes do tênis.

Quanto a Sinner, a torcida é bem vista. "Eles são mais famosos do que eu", brincou o tenista no ATP Finals. Ainda na entrevista à Vogue, os Carota Boys revelaram ter um grupo de Whatsapp com o ídolo.

— Nos encontramos com ele algumas vezes. A primeira vez foi em Nova York, tiramos uma foto. Mas agora nos falamos frequentemente, temos um grupo juntos — diz Alessandro.

— Claro que durante os torneios ele fica realmente focado, então só mandamos algumas palavras de incentivo — completa Lorenzo.

