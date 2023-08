A- A+

Espanha Campeão do mundo com a Espanha em 2010, Iniesta critica Rubiales: "Manchando a imagem de nosso país" Após Xavi sair em defesa de Jenni Hermoso em coletiva de imprensa, foi a vez de Andrés Iniesta se pronunciar

Após Xavi sair em defesa de Jenni Hermoso em coletiva de imprensa, foi a vez de Andrés Iniesta se pronunciar. O campeão do mundo com a Espanha em 2010 escreveu um texto em suas redes sociais criticando Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), e lamentou que a conquista da Copa feminina tenha sido ofuscada pelo comportamento do mandatário.

— Depois do que aconteceu nestas últimas semanas, gostaria de transmitir minha tristeza, como pessoa, como pai de três meninas, como marido e como jogador, acerca dos acontecimentos que estamos vivendo no nosso futebol e ao redor da seleção espanhola feminina — iniciou o atleta.

Andrés Iniesta continuou:

— Acredito que não podemos tolerar ações como a que vimos, que colocaram de lado uma conquista tão grande quanto uma Copa do Mundo. Não consigo imaginar o que as jogadoras da Espanha estão sentindo neste momento vendo como não está se falando sobre o grande torneio que fizeram e do fantástico futebol que mostraram. É realmente uma pena que esta belíssima história que as atletas construíram ao longo dos anos tenha sido ofuscada.

No fim de sua declaração, o meio-campista, hoje no Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos, ainda teceu duras críticas a Luis Rubiales, dizendo que o mandatário se recusou a admitir que seu comportamento foi inaceitável e afirmando que ele está "manchando a imagem" da Espanha.

— Em vez disso, tivemos que aguentar um presidente que se agarrou em seu cargo, que não admitiu que seu comportamento foi inaceitável e que está prejudicando a imagem de nosso país e do nosso futebol em todo o mundo — finalizou o espanhol.

Veja também

Olimpíadas Mesmo em sexto no Mundial de canoagem, Isaquias herda vaga olímpica para Paris-2024