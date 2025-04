A- A+

BRASIL Campeão do mundo, Hugo Calderano sobe para terceiro no ranking mundial de tênis de mesa Brasileiro ganha duas posições e divide o top 3 com rivais que derrotou na semi e na final da competição

O título histórico de Hugo Calderano na Copa do Mundo de tênis de mesa, no domingo, colocou o atleta brasileiro no top 3 do mundo da modalidade. Na nova atualização do ranking, divulgada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) nesta terça-feira no horário europeu (segunda-feira à noite no horário de Brasília), o mesatenista agora aparece em terceiro -- ele era o quinto e ganhou duas posições.

Agora com 4.575 pontos, ele integra o top 3 ao lado dos rivais chineses que eliminou nas fases finais do mundial. Lin Shindong, adversário na decisão, segue líder com 8.975 pontos. Wang Chuqin, eliminado por Hugo na semifinal, também manteve a posição - é o segundo do mundo, com 6.925 pontos. O japonês Tomokazu Harimoto (4º, 4.550 pontos) e o chinês Liang Jingkun (5º, 3.900), ultrapassados pelo brasileiro, completam o top 5.





Hugo Calderano sobe para terceiro no ranking mundial do Tênis de Mesa — Foto: Reprodução / ITTF

Bruna Takahashi entra no top 20





Melhores mesatenistas brasileiros na atualidade, Hugo Calderano e Bruna Takahashi também são namorados — Foto: Reprodução/Instagram



No feminino, a brasileira Bruna Takahashi, que chegou às quartas de final da competição, subiu oito posições e entrou no top 20. Ela é agora a 16ª do mundo, com 1.385 pontos. Bruna é a atleta pan-americana mais bem colocada no ranking mundial.

Bruna Takahashi sobe para 16ª posição no ranking feminino do tênis de mesa — Foto: Reprodução / ITTF

