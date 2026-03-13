A- A+

APOSENTADORIA Campeão do Super Bowl, Bryce Huff anuncia aposentadoria precoce da NFL aos 27 anos Defensor que passou por Jets, Eagles e 49ers diz querer focar em empresa de tecnologia de baterias

O jogador da linha defensiva Bryce Huff, do San Francisco 49ers, anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria da NFL após seis temporadas na liga. Aos 27 anos, o atleta afirmou que pretende iniciar um novo capítulo fora do futebol americano.

Huff fez o anúncio em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. No pronunciamento, ele relembrou a trajetória no esporte, que começou ainda na infância.

— Vou me aposentar do futebol americano. Comecei a jogar aos quatro anos de idade. Quando criança, eu não era o maior nem o mais forte e não tinha muitos amigos. Tudo o que eu tinha era o esporte — disse.

Bryce Huff iniciou a carreira profissional em 2020, quando assinou com o New York Jets como agente livre não selecionado no draft, após passagem pela Universidade de Memphis. Pela equipe de Nova York, atuou durante quatro temporadas.

Nesse período, participou de 54 jogos — sete deles como titular — e acumulou 17,5 sacks, 65 tackles e 43 pressões sobre quarterbacks adversários.

Após a temporada de 2023, Huff deixou os Jets e assinou contrato de três anos com o Philadelphia Eagles. Naquele ano, integrou o elenco que conquistou o Super Bowl LIX, embora não tenha entrado em campo na vitória por 40 a 22 sobre o Kansas City Chiefs.

Na temporada seguinte, foi negociado com o San Francisco 49ers em troca de uma escolha condicional no draft.

Apesar de estar no auge físico da carreira, o jogador afirmou que decidiu encerrar a trajetória na NFL para se dedicar a novos projetos.

— O futebol americano foi a minha vida inteira. Mas aos 27 anos sei que posso oferecer ao mundo mais do que apenas futebol — afirmou.

Huff revelou ainda que pretende lançar a Neighborstone, uma empresa voltada ao desenvolvimento de tecnologia de baterias de íon-lítio.

— O jogo me ensinou perseverança, disciplina e liderança. Agora é hora do próximo capítulo da minha vida — concluiu.

