UFC Campeão do UFC Alex Poatan anuncia término com Tracy Cortez: 'Decidimos que seria melhor' Casal de lutadores havia anunciado o namoro nas redes sociais, durante as celebrações do ano novo

Após surpreenderem os fãs do mundo da luta publicando imagens se beijando em redes sociais durante o ano novo, o campeão meio-pesado (-93 kg) do UFC, Alex Poatan, e a lutadora Tracy Cortez (- 57kg), de 32 anos, anunciaram que não são mais um casal, nesta quinta-feira, oito dias depois. O brasileiro divulgou um comunicado no story informando aos fãs sobre o término.

"Obrigado aos meus fãs por todo o carinho. Gostaria de comunicar a vocês que embora eu e a Tracy tenhamos compartilhado ótimos momento juntos, decidimos que seria melhor para nós dois seguirmos em caminhos separados. Desejo a ela tudo de bom em sua jornada", escreveu o lutador.

Fim rápido

Após comemorar o aniversário de seu treinador, Plínio Cruz, horas antes da festa, o lutador fez uma modesta queima de fogos com a família e amigos mais próximos em meio à neve que tomava o quintal de sua casa. Aproveitando o frio, Poatan e Tracy ainda combinaram o mesmo moletom.

Já em 2026, o brasileiro publicou uma foto abraçando a americana pelas costas enquanto a peso-mosca foi além, e deixou os fãs ainda mais animados ao compartilhar a foto do casal se beijando.

Com um cartal de 13 vitórias e três derrotas, a última luta do brasileiro ocorreu no dia 4 de outubro, quando retomou o cinturão de sua categoria ao vencer a revanche com o russo Magomed Ankalaev com um nocaute técnico no primeiro round. O brasileiro de 38 anos possuía uma vasta e vitoriosa carreira no kickboxing (33 vitórias, 21 por nocautas e sete derrotas) que o rendeu os títulos peso-médio e meio-pesado do Glory antes de migrar para o MMA. No UFC, ele também se tornou duplo campeão nas mesmas faixas de peso.

Tracy tem 12 vitórias e três derrotas em seu cartel. Em sua última luta ela sofreu uma finalização por mata-leão de Erin Blanchfield, no dia 15 de novembro.

Ambos não têm luta marcada.

