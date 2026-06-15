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luta Campeão do UFC entra de penetra em fan festa de card na Casa Branca e é retirado pela polícia Americano Sean Strickland já havia entrado sem convite em cerimôia de pesagem no mesmo local, que fica próximo da residência do presidente dos Estados Unidos, na véspera do evento

O campeão peso-médio do UFC, Sean Strickland, foi escoltado da Fan Fest próxima à Casa Branca, nos Estados Unidos, por oficiais do serviço secreto americano, neste domingo.



Pouco antes do início do evento "UFC Freedom 250", na residência do presidente americano Donald Trump, o lutador invadiu o Ellipse, nome dado ao local da cerimônia dedicada aos fãs na proximidade da Casa Branca, e subiu em um ringue causando alvoroço entre os fãs. A polícia chegou na sequência para tirá-lo do local. O lutador gravou o início do acontecimento.



No vídeo é possível ver o americano de capuz para que não fosse reconhecido e pedindo silêncio dos fãs que o reconheceram. Então ele anda em direção a um dos ringues na fan fest e sobe, retirando capus, causando um alvoroço com a multidão no entorno gritando USA (Estados Unidos) enquanto vibram com seu aparecimento.



Após isso, a gravação continua, mas fica tapada, possivelmente pelo fato do telefone ter ficado dentro do bolso do atleta.



O lutador disse anteriormente em redes sociais que havia sido banido de ir ao evento na Casa Branca. O presidente do UFC, Dana White, negou, dizendo que apenas não o convidou.







Ainda assim, o lutador já havia causado polêmica no dia anterior, ao aparecer em frente ao local da coletiva de imprensa também sem ter a presença confirmada e acompanhado por uma multidão de fãs.

Até o momento, não está claro se Strickland foi formalmente acusado por causar desordem.



O polêmico lutador era uma das vozes mais proeminentes em favor do presidente americano entre os lutadores da organização, mas passou a fazer críticas ao mandatário após considerá-lo muito próximo ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desde o conflito com o Irã.

O lutador retomou o cinturão em maio, quando venceu o então campeão Khamzat Chimaev no UFC 328, na decisão dos juízes. Ele já havia sido campeão antes ao bater, também na decisão dos juízes, o nigeriano Israel Adesanya no UFC 293, em setembro de 2023.

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