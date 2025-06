A- A+

Tênis Campeão em Queen's, Alcaraz se aproxima de Sinner no ranking da ATP O espanhol está a 1.300 pontos de Jannik Sinner, atual número 1 do mundo

A uma semana do início do torneio de Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz, campeão em Queen's no fim de semana, se colocou a 1.300 pontos do número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, de acordo com o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (23).

Nos torneios de preparação para Wimbledon, grande evento da temporada de grama, Alcaraz somou uma boa quantidade de pontos no ATP 500 de Queen's (Londres), torneio do qual havia sido eliminado na segunda rodada no ano passado.

Bem ao contrário de Sinner, que defendia seu título no ATP 500 de Halle (Alemanha) e foi eliminado na segunda rodada desta edição, derrotado pelo cazaque Alexander Bublik, que posteriormente foi campeão.

No total, Alcaraz, que tem 27 vitórias nos últimos 28 jogos e quatro títulos (Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, Roland Garros e Queen's) reduziu a diferença em 900 pontos nesta semana.

Na corrida dos campeões, que leva em conta apenas os resultados de 2025, Alcaraz é o primeiro com 2.240 pontos de vantagem sobre Sinner.

O adversário do espanhol na final de Queen's, o tcheco Jiri Leheka, ganhou cinco posições no ranking e agora é o número 25 do mundo.

Finalista em Halle, o russo Daniil Medvedev voltou ao Top 10, na nona colocação, enquanto Bublik deu um salto de 15 posições e é o número 30.

O jovem João Fonseca, de 18 anos, segue sendo o brasileiro mais bem colocado na lista, na 57ª posição.

Confira o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (23):

1. Jannik Sinner (ITA) 10.430 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.300

3. Alexander Zverev (ALE) 6.500

4. Jack Draper (GBR) 4.650 (+2)

5. Taylor Fritz (EUA) 4.635 (-1)

6. Novak Djokovic (SRV) 4.630 (-1)

7. Lorenzo Musetti (ITA) 4.140

8. Holger Rune (DIN) 3.530 (+1)

9. Daniil Medvedev (RUS) 3.420 (+2)

10. Ben Shelton (EUA) 3.170

11. Alex De Minaur (AUS) 3.085 (+1)

12. Frances Tiafoe (EUA) 2.990 (+1)

13. Tommy Paul (EUA) 2.970 (-5)

14. Andrey Rublev (RUS) 2.920

15. Casper Ruud (NOR) 2.905 (+1)

16. Arthur Fils (FRA) 2.830 (-1)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.356

18. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.285

19. Karen Khachanov (RUS) 2.240 (+3)

20. Ugo Humbert (FRA) 2.195

[...]

57. João Fonseca (BRA) 991

