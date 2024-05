A- A+

TÊNIS Campeão em Roma, Zverev sobe para 4º no ranking da ATP O tenista alemão, de 27 anos, é um dos favoritos na próxima edição do Grand Slam

O tenista alemão Alexander Zverev, campeão do Masters 1000 de Roma, subiu uma posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (20), e agora é o número 4 do mundo.

Zverev, de 27 anos, chegou a ocupar a segunda posição em junho de 2022, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo direito, na semifinal de Roland Garros, contra Rafael Nadal.

O título em Roma no domingo confirma seu retorno ao mais alto nível e o coloca entre os favoritos na próxima edição do Grand Slam parisiense, que acontece entre os dias 26 de maio e 9 de junho.

Por sua vez, o chileno Nicolás Jarry, de 28 anos, finalista na capital italiana, aparece na lista em 16º, a melhor classificação de sua carreira, depois de ganhar oito posições.

Os três primeiros colocados continuam os mesmos, com o sérvio Novak Djokovic no topo, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz e pelo italiano Jannik Sinner.

Entre os brasileiros, o mais bem colocado é Thiago Wild (58º), enquanto Thiago Monteiro voltou ao Top 100 com um salto de 22 posições para aparecer em 84ª.

Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 20 de maio de 2024:

1. Novak Djokovic (SRV) 9.860 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 8.770

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.300

4. Alexander Zverev (ALE) 6.345 (+1)

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.295 (-1)

6. Andrey Rublev (RUS) 4.700

7. Casper Ruud (NOR) 4.185

8. Hubert Hurkacz (POL) 3.885 (+1)

9. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.700 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.615

11. Alex De Minaur (AUS) 3.490

12. Taylor Fritz (EUA) 3.025 (+1)

13. Holger Rune (DIN) 2.700 (-1)

14. Tommy Paul (EUA) 2.655 (+2)

15. Ben Shelton (EUA) 2.500 (-1)

16. Nicolás Jarry (CHI) 2.295 (+8)

17. Ugo Humbert (FRA) 2.285 (-2)

18. Karen Khachanov (RUS) 2.090

19. Alexander Bublik (CAZ) 2.020 (-2)

20. Sebastián Báez (ARG) 1.985 (-1)

...

58. Thiago Seyboth Wild (BRA) 837 (+3)

84. Thiago Monteiro (BRA) 685 (+22)

