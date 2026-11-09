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futebol Campeão, formação do G6 e último rebaixado: confira o que ainda está em jogo na Série B Última rodada da competição acontece no dia 11 de novembro e tem indefinições na parte de cima da tabela

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ainda reserva indefinições com relação ao campeão, o G6 que avançará para a fase de mata-mata e o último rebaixado.

Indefinições

Novorizontino e Juventude disputam o título da Série B. Os paulistas estão na liderança do torneio, com 70 pontos. Os gaúchos estão logo atrás, com 68. Para ficarem com a taça, os atuais donos do topo precisam apenas vencer o Criciúma, no Heriberto Hulse.

Em caso de empate, o Novorizontino só perde o título se o Juventude vencer o Botafogo-SP, no Alfredo Jaconi, tirando uma diferença de 11 gols de saldo.

Se o Juventude vencer e o Novorizontino perder, o título fica com a equipe de Caxias do Sul. O clube paulista já garantiu o acesso direto, enquanto os gaúchos ainda não têm a mesma garantia, já que podem ser ultrapassados pelo Vila Nova, em terceiro, com 66 pontos. Os goianos pegam o Fortaleza, no Castelão.

O Fortaleza (5º, com 62) já está garantido no mata-mata final que vale o acesso. Assim como o Criciúma, em quarto lugar, com 62 pontos. A última vaga ainda está em aberto.

CRB (6º), Goiás (7º) e Atlético-GO (8º) estão todos com 58 pontos e brigam pelo sexto lugar. Os alagoanos pegam o Ceará, no Rei Pelé. O Esmeraldino encara o Sport, na Ilha do Retiro, enquanto o Dragão enfrenta o Cuiabá, no Antônio Accioly.

Vale lembrar que os dois primeiros colocados avançam direto para a Série A em 2027. Quanto aos demais, as vagas serão definidas em dois mata-matas, com o terceiro enfrentando o sexto e o quarto pegando o quinto. Serão jogos de ida e volta. Os times de melhor campanha decidem a segunda partida em casa.

Ponte Preta, América-MG e Londrina já caíram. O último rebaixado será Avaí (17º, com 40 pontos) ou Ceará (16º, com 43). O Vozão precisa apenas de um empate com o CRB. Se perder, terá que torcer para os catarinenses não derrotarem o Coelho, no Independência.

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