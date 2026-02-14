A- A+

JOGOS DE INVERNO Campeão histórico do esqui alpino, Lucas Pinheiro Braathen comemora: "todo sonho é seu" Namorada revelou que passou a semana ensaiando o hino do Brasil com o atleta para o momento da premiação: "era só o que faltava para o ouro"

Lucas Pinheiro Braathen fez história ao conquistar a primeira medalha de ouro para o Brasil e a América Latina nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Nesta manhã, ele venceu a prova do slalom gigante em Milão-Cortina, na Itália. Em entrevista ao veículo italiano Gazzetta dello Sport, o atleta comemorou, emocionado, a vitória:

— Não sei o que dizer. Um brasileiro campeão olímpico no esqui alpino! Na primeira descida, esquiei de forma sólida, com eficiência, e na segunda me mantive concentrado; queria forçar. Só espero que os brasileiros em casa estejam assistindo a isso e entendam que a diferença é um superpoder: não importa a origem, a cor da pele, de onde você vem. Todo sonho é seu para seguir — declarou.

A namorada de Lucas, Isadora Cruz mostrou apoio ao namorado em entrevista à CazéTV.

— Meu coração está a mil, que emoção, que coisa mais linda. Eu venho a semana toda ensaiando o hino do Brasil com ele, eu disse que era só o que faltava para ele ganhar esse ouro e subir nesse pódio em primeiro lugar.

