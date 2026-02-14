Sáb, 14 de Fevereiro

JOGOS DE INVERNO

Campeão inédito pelo Brasil, Lucas Pinheiro volta a competir nos Jogos de Inverno nesta segunda

Ouro no slalom gigante, brasileiro competirá no slalom também como um dos favoritos ao título

O medalhista de ouro brasileiro Lucas Pinheiro Braathen comemora no pódio da prova de slalom gigante masculino do esqui alpinoO medalhista de ouro brasileiro Lucas Pinheiro Braathen comemora no pódio da prova de slalom gigante masculino do esqui alpino - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen fez história neste sábado, se tornando o primeiro medalhista brasileiro na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele levou o ouro no slalom gigante, ao atingir o tempo total de 2min25s nas duas descidas na pista de Stelvio Ski Centre, na Itália.

Mas a comemoração pode ser ainda mais memorável nos próximos dias, já que ele também chega como um dos favoritos ao título na categoria slalom, que ocorre nesta segunda-feira.

A dinâmica será parecida com este sábado. A primeira descida, na fase qualificatória será às 6h, a segunda, com os finalistas, às 9h.

Segunda-feira, 6h e 9h30: Esqui Alpino | Slalom masculino - Descidas 1 e 2 (Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro)

O brasileiro é vice-líder nos rankings mundiais de slalom e slalom gigante. Levou um ouro e ficou com prata nos últimos cinco torneios do circuito mundial, desde 2025. Chegará como um dos principais nomes, ainda mais com a motivação de uma medalha inédita para seu país.

Título inédito para o Brasil
Primeiro a descer na fase classificatória após sorteio, Lucas Pinheiro anotou o tempo de 1min13seg92, que não foi superado por nenhum dos 80 participantes que desceram a montanha na sequência, e fechou a etapa inicial na ponta.

Último a descer entre os 30 finalistas, Lucas Pinheiro aguardou seus rivais voltarem à ação. Com boa vantagem da primeira descida, o brasileiro fez uma segunda descida ligeiramente mais conservadora e garantiu o ouro com 58 centésimos de vantagem para o segundo colocado, o suiço Marco Odermatt, vencedor da prova nos Jogos de 2022. Outro suiço, Loic Meillard, ficou com o bronze, fechando o pódio.

O título se soma ao grande momento do brasileiro de 25 anos no esporte. São cinco pódios em mundiais desde 2025, sendo sempre campeão ou vice.

