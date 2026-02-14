A- A+

JOGOS DE INVERNO Campeão inédito pelo Brasil, Lucas Pinheiro volta a competir nos Jogos de Inverno nesta segunda Ouro no slalom gigante, brasileiro competirá no slalom também como um dos favoritos ao título

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen fez história neste sábado, se tornando o primeiro medalhista brasileiro na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele levou o ouro no slalom gigante, ao atingir o tempo total de 2min25s nas duas descidas na pista de Stelvio Ski Centre, na Itália.

Mas a comemoração pode ser ainda mais memorável nos próximos dias, já que ele também chega como um dos favoritos ao título na categoria slalom, que ocorre nesta segunda-feira.

A dinâmica será parecida com este sábado. A primeira descida, na fase qualificatória será às 6h, a segunda, com os finalistas, às 9h.

Segunda-feira, 6h e 9h30: Esqui Alpino | Slalom masculino - Descidas 1 e 2 (Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro)

O brasileiro é vice-líder nos rankings mundiais de slalom e slalom gigante. Levou um ouro e ficou com prata nos últimos cinco torneios do circuito mundial, desde 2025. Chegará como um dos principais nomes, ainda mais com a motivação de uma medalha inédita para seu país.

Título inédito para o Brasil

Primeiro a descer na fase classificatória após sorteio, Lucas Pinheiro anotou o tempo de 1min13seg92, que não foi superado por nenhum dos 80 participantes que desceram a montanha na sequência, e fechou a etapa inicial na ponta.

Último a descer entre os 30 finalistas, Lucas Pinheiro aguardou seus rivais voltarem à ação. Com boa vantagem da primeira descida, o brasileiro fez uma segunda descida ligeiramente mais conservadora e garantiu o ouro com 58 centésimos de vantagem para o segundo colocado, o suiço Marco Odermatt, vencedor da prova nos Jogos de 2022. Outro suiço, Loic Meillard, ficou com o bronze, fechando o pódio.

O título se soma ao grande momento do brasileiro de 25 anos no esporte. São cinco pódios em mundiais desde 2025, sendo sempre campeão ou vice.

2025 - Ouro - Copa do Mundo - slalom - Etapa de Levi (Finlândia)

2025 - Prata - Copa do Mundo - slalom gigante - Etapa de Alta Badia (Itália)

2026 - Prata - Copa do Mundo - slalom gigante - Etapa de Adelboden (Suíça)

2026 - Prata - Copa do Mundo - slalom - Etapa de Wengen (Suíça)

2026 - Prata - Copa do Mundo - slalom gigante

2026 - Ouro - Jogos de Inverno - slalom gigante

Veja também