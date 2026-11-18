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AUTOMOBILISMO Campeão mais jovem da história da F1, Kimi Antonelli já mostrava talento precoce desde o kart Italiano conquistou o título da máxima categoria do automobilismo aos 20 anos

Kimi Antonelli, que se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 aos 20 anos, já se destacava por sua precocidade e talento na época em que competia no kart, de 2018 a 2021, sob a supervisão de Dino Chiesa, um dos mentores do jovem italiano.

No mundo do kart, todos conhecem Dino Chiesa. E o mesmo vale para o mundo ainda mais exclusivo da Fórmula 1.

Com sua equipe, a Kart Republic, e a partir de Due Carrare - uma localidade de 9.000 habitantes não muito longe de Pádua -, o loquaz sexagenário participou da trajetória rumo ao topo da F1 de três campeões mundiais: Nico Rosberg, vencedor em 2016, Lewis Hamilton, que soma sete títulos mundiais, e Kimi Antonelli, o primeiro italiano a conquistar o título na categoria principal desde Alberto Ascari, em 1953.

No inevitável jogo de comparações com Rosberg e Hamilton, Chiesa vê Antonelli como "uma mistura dos dois".

"Talvez ele se pareça mais com Lewis em termos de velocidade e talento, mas também possui a velocidade e a sangue-frio de Nico", esclarece.

O chefe da equipe Kart Republic não se surpreendeu com o ano de 2026, praticamente perfeito, de seu antigo pupilo, o novo rei da F1, que conquistou o título logo em sua segunda temporada ao volante de um Mercedes, com nove vitórias em Grandes Prêmios.

Kimi Antonelli comemora título de construtores da Mercedes em Interlagos | Foto: Mauro Pimentel/AFP

"Não é uma surpresa"

Sem querer parecer pretensioso, Chiesa tinha consciência das qualidades extraordinárias que levaram seu pupilo ao topo em tempo recorde.

"Se olharmos para a trajetória dele desde o início, ele sempre venceu muito e muito cedo. Não é nenhuma surpresa. É, na verdade, algo lógico", diz.

Chiesa não se lembra exatamente do primeiro encontro, mas a impressão que aquele garoto de onze anos, descoberto pelo francês Gwen Lagrue, responsável pela base de jovens pilotos da Mercedes, lhe causou, essa ele tem muito clara na memória.

"Ele ainda corria de mini-kart e parecia bem esperto, mas, no mini-kart, não dá para saber de fato se o garoto é um supertalento. É preciso ter noção de traçado, mas os freios são pouco utilizados. Quando o colocamos em um kart de verdade, ele foi, de imediato, muito, muito rápido", recorda.

Essa primeira impressão de estar diante de alguém muito especial se confirmou rapidamente: Antonelli venceu rápido e muitas vezes, conquistando seu primeiro título europeu em 2020, feito repetido em 2021, já que "ele ainda não podia passar para os carros".

Interesse na parte mecânica

Durante sua segunda temporada, Dino Chiesa o inscreveu "quase por diversão" em três corridas na categoria sênior, contra "pilotos que tinham entre 25 e 30 anos e quinze anos de experiência no kart".

"Ele fez o melhor tempo no Campeonato Europeu e, depois, no Mundial. Não venceu a corrida porque lhe faltava experiência, mas é como chegar à Fórmula 1 e conquistar a pole position", explica Chiesa.

Antonelli também chamou a atenção "por sua grande paixão por tudo o que diz respeito ao automobilismo".

"Ele não era aquele garoto que pegava o celular para entrar no TikTok assim que terminavam os treinos livres ou uma corrida. Ele queria entender as coisas na hora, conversar com o mecânico: 'Para que serve este acerto? Por que fazemos isso?'".

Outro trunfo na manga de Antonelli é seu pai, Marco, que também é chefe de uma escuderia: "Ele nunca foi aquele pai italiano excessivamente protetor, que fica se intrometendo".

"Se ele vencesse com 50 metros de vantagem, a primeira coisa que eu lhe dizia era: 'Você errou em quatro curvas. Poderia ter vencido com 100 metros de vantagem'".

Depois do kart, Antonelli deu continuidade à sua ascensão meteórica com a escuderia Prema - sediada não muito longe de Due Carrare -, antes de estrear na F1 aos 18 anos.

Até onde ele pode chegar? "Em teoria, ele pode continuar na Fórmula 1 por mais quinze anos. Não acredito que ele vá parar em um único título de campeão mundial. Talvez conquiste quatro, cinco ou dez", se entusiasma Dino Chiesa.

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