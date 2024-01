A- A+

Futebol Campeão mundial com a Seleção, Parreira trata linfoma de Hodgkin há quatro meses Segundo comunicado, ex-treinador de 80 anos passa por sessões de quimioterapia e tem "excelente resposta"

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-treinador Carlos Alberto Parreira está tratando um linfoma de Hodgkin, um câncer no sistema linfático, há quatro meses.

A informação foi divulgada pela CBF em nome da família do treinador de 80 anos. Segundo o comunicado, Parreira vem fazendo tratamento de quimioterapia nesses quatro meses e apresentando "excelente resposta".

"A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha, afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em nome de todos os torcedores brasileiros, deseja pronta recuperação ao professor Parreira", diz o comunicado da Confederação.

Parreira tem longa carreira no futebol brasileiro e internacional. Além da seleção brasileira, treinou Gana, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita e África do Sul. Em clubes, passou por Fluminense, Corinthians, Santos, Internacional, Valencia-ESP, Fenerbache-TUR, entre outros.

Pela seleção brasileira, era o treinador nas Copas de 1994 e 2006. Em 2014, foi o coordenador técnico em parceria com o então técnico Felipão. Aquele foi o último trabalho de Parreira no futebol, que anunciou a aposentadoria pouco depois.

Veja também

Campeonato Alemão Bayern vence Hoffenheim na volta da Bundesliga e coloca pressão no Leverkusen