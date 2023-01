A- A+

Jiu-jitsu Campeão mundial de Jiu Jitsu desembarca no Recife para seminário Com vagas limitadas, o treinamento será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro, no Espinheiro

Estão abertas as inscrições para o 1° Seminário do Campeão Mundial de Jiu Jitsu, Michael Langhi, no Recife. O treinamento reunirá, nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Rise Club, atletas e amantes do esporte, que vão dividir as aulas entre kimono e nogi (sem pano).

As inscrições podem ser feitas por meio do WhatsApp (81 9 9933-6108) e o pagamento via pix ou link cartão online. O valor do investimento para um dia é R$ 80, já para os dois dias de seminário é R$ 100. As vagas são limitadas.

Para receber o atleta com todo conforto e planejamento, os empresários Cacá Ferraz e Hugo Veras, que assinam a gestão da Rise, vão realizar os encontros nas unidades de Casa Forte e Espinheiro.

“A nossa expectativa para receber Michael Langhi está altíssima. Acolher, pela primeira vez no Recife, um atleta desse porte, um multi campeão em todas as faixas, é de fato uma grande e única oportunidade para os atletas e amantes do Jiu Jitsu em Pernambuco. Serão dois dias de muita troca e conhecimento compartilhado”, declarou o empresário Cacá Ferraz.

Langhi, um dos líderes da maior equipe campeã em mundiais, a Alliance, acumula títulos como Mundial, Pan Americano e o Campeonato Europeu, neste último subiu ao pódio 5 vezes.

Serviço:

Seminário Michael Langhi

11 e 12 de fevereiro, na Rise Club (Espinheiro)

1 dia R$ 80

2 dias R$ 100

Aberto para todas as academias

O pagamento pode ser realizado através de pix 29.437.385/0001-30 (CNPJ) Rise Club Ltda ou pode solicitar link cartão online pelo nosso WhatsApp 81 99933-6108

