Campeão mundial de jiu-jitsu, Lucas Pinheiro, ministra seminário no Recife

Um dos grandes nomes da atualidade no jiu-jitsu, Lucas Pinheiro, chega ao Recife, no dia 17 de junho, para seu primeiro seminário no Nordeste, com técnicas do esporte com kimono e sem kimono. As inscrições já estão abertas.

Campeão Mundial sem kimono, Europeu, Pan-Americano e Brasileiro de jiu-jitsu, o faixa-preta está animado para o encontro. “Já estive no Nordeste algumas vezes, mas essa será a primeira vez que terei a oportunidade de compartilhar os meus conhecimentos com atletas de Pernambuco e passar um pouco do que tenho aprendido nos últimos anos”, comemora o atleta.

Campeão Mundial No Gi (2022), Europeu No Gi (2022), tricampeão Pan-Americano No Gi (2017, 2018, 2020), além de campeão Pan-Americano (2020) e Brasileiro (2023) de kimono, Lucas Pinheiro é um dos atletas mais experientes da sua geração. Faixa-preta de Jiu-Jitsu desde 2015, graduação recebida das mãos de seu antigo professor Carlos Holanda, o Esquisito, Lucas, que atualmente representa a equipe Atos Jiu-Jitsu do multicampeão André Galvão, vem subindo no pódio das principais competições da arte suave.

Nascido em Manaus, no Amazonas, Lucas começou no jiu-jitsu aos 9 anos de idade. Na academia do Mestre Pina ele treinou da faixa-branca à faixa-roxa. Aos 17 anos ele se mudou para São Paulo à convite de Cícero Costha, mestre dos irmãos Miyao e de Leandro Lo. Após receber a faixa-marrom de Cícero, ele disputou o Mundial, ficando com o vice-campeonato, foi quando recebeu uma oferta para dar aulas nos Estados Unidos.

Depois de passar alguns anos vivendo e dando aulas em Dallas, no Texas, o manauara decidiu, em 2018, se mudar para San Diego e se juntar à equipe Atos, liderada por André Galvão. Na equipe Atos ele faturou seus principais títulos. Também foi campeão do American Nationals, do Abu Dhabi Grand Slam e do Brasileiro de Jiu-Jitsu com e sem kimono.

Serviço

Seminário de Jiu-Jitsu com Lucas Pinheiro - Kimono e sem kimono

17 de junho

10h

Rua Tenente Domingos de Brito, 293, Recife - PE. CEP 51021100

Mais informações e inscrições @thebrothersbjj

