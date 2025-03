A- A+

resgate Campeão mundial é resgatado sob condições severas após ficar perdido de caiaque no mar de Montenegro

A Marinha de Montenegro resgatou um campeão mundial de esqui e quatro vezes medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Inverno que ficou perdido, a bordo de seu caiaque, no mar da costa do país. Ivica Kostelić estava entre os três caiaquistas que passaram por apuros durante uma aventura pelo Mar Adriático, na região de Ada Bojana, no Sul do país.

O ministério da Defesa de Montenegro confirmou as informações à CNN Sports. O chefe da pasta, Dragan Krapović, disse ao canal americano que a operação foi autorizada após os três caiaquistas perderem o contato com a costa "devido às condições climáticas severas".





Um dos caiaquistas conseguiu chegar sozinho à costa da Albânia. Já Kostelić e outro colega precisaram ser buscados por marinheiros, em veículos de resgate equipados com sistemas de visão noturna e imagens térmicas.



— A operação de resgate foi realizada em condições climáticas extremamente desafiadoras, com chuva, ventos fortes e ondas altas — disse Krapović à CNN. — Um barco de patrulha de alta velocidade, doado à Marinha Montenegrina pelos Estados Unidos, foi usado no resgate, enquanto a tripulação da Força Aérea forneceu suporte aéreo com um helicóptero Bell 412.

A operação começou às 19h (horário local) de segunda-feira e foi concluída às 23h10, quando o barco com os caiaquistas chegou ao Porto de Bar. Kostelić ainda não se pronunciou sobre o caso.

O ex-esquiador, de 45 anos, ficou em segundo lugar no slalom nas edições de 2006, 2010 e 2014 dos Jogos Olímpicos de Inverno e sagrou-se campeão do slalom no Campeonato Mundial de Esqui Alpino de 2003. Ele se aposentou das competições de esqui em 2017 e passou a disputar provas de iatismo. Nas redes sociais, Kostelić exibe aos quase 52 mil seguidores várias aventuras esportivas pelo mundo.

