CIRURGIA Campeão mundial de MotoGP, Jorge Martin passa por cirurgia na mão após acidente na Malásia Jorge Martin teve fraturas na cabeça do quinto metacarpo da mão direita e no terceiro, quarto e quinto metatarsos do pé esquerdo; concussão foi descartada

Dois dias após uma queda grave na Malásia, o atual campeão mundial de MotoGP Jorge Martin (Aprilia) passou por uma cirurgia bem-sucedida na mão direita nesta sexta-feira em Barcelona, anunciou sua equipe.

Martin se machucou na quarta-feira durante o primeiro dia de testes de pré-temporada no circuito de Sepang, na Malásia, em um acidente terrível: ele foi jogado da moto e girou no ar antes de cair na pista. Sua cabeça bateu no chão com tanta força que a viseira do capacete foi arrancada, levantando temores de uma concussão.

"A operação da mão direita de Jorge Martin foi realizada com sucesso. A equipe médica da clínica Dexeus em Barcelona confirmou o resultado positivo", disse a equipe Aprilia em um comunicado. "As fraturas no pé esquerdo não precisaram de cirurgia. A duração de sua incapacidade de atuar será avaliada nos próximos dias", acrescentou o fabricante italiano.

O madrilenho de 27 anos foi levado primeiro ao centro médico do circuito, antes de ser transferido para um hospital próximo, onde foram diagnosticadas fraturas na cabeça do quinto metacarpo da mão direita e no terceiro, quarto e quinto metatarsos do pé esquerdo. Mas a ocorrência de uma concussão foi descartada.

Martin conquistou seu primeiro título mundial de MotoGP em novembro a bordo de uma Ducati pela equipe satélite da Pramac e assinou com a Aprilia nesta temporada.

O espanhol perderá a segunda rodada de testes, na semana que vem, no circuito de Buriram, na Tailândia, e sua participação no primeiro Grande Prêmio da temporada de 2025, marcado para 2 de março, também na Tailândia, ainda é incerta.

