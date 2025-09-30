Ter, 30 de Setembro

Futebol

Campeão mundial Podolski vira 'ultra' na Polônia e enfrenta 9°C sem camisa na arquibancada

Ex-atacante de Bayern, Arsenal e seleção alemã foi visto nas arquibancadas com torcedores organizados do Górnik Zabrze, clube onde atua desde 2021

Lucas Podolski foi campeão do mundo em 2014Lucas Podolski foi campeão do mundo em 2014 - Foto: Reprodução/@DFB_Team

De campeão do mundo a torcedor apaixonado. Lukas Podolski, ex-atacante da seleção da Alemanha e campeão da Copa do Mundo de 2014, tem chamado atenção por um novo papel no futebol, já próximo da aposentadoria: o de ultra.

Aos 40 anos, Podolski foi flagrado recentemente nas arquibancadas junto aos ultras do Górnik Zabrze, da Primeira Divisão Polonesa, clube onde joga desde 2021. O ex-Arsenal compartilhou nas redes sociais uma imagem em que aparece sem camisa, ao lado do grupo organizado Torcida Górnik, durante o empate com o Cracovia, em Cracóvia, sob temperatura de 9°C.
 

"Com a nossa torcida. Uma paixão incrível. Isso é futebol!", escreveu o jogador no Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Lukas Podolski (@lukaspodolski)

Ídolo da seleção alemã entre 2004 e 2017, Podolski somou 130 partidas e 49 gols pelo país, além de conquistar o título mundial no Brasil. No futebol de clubes, acumulou passagens marcantes por Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão e Galatasaray.

Após sucessivas lesões, o atacante anunciou que penduraria as chuteiras em outubro de 2024, mas segue envolvido com o Górnik Zabrze, seja em campo, seja nas arquibancadas.

