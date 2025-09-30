A- A+

Futebol Campeão mundial Podolski vira 'ultra' na Polônia e enfrenta 9°C sem camisa na arquibancada Ex-atacante de Bayern, Arsenal e seleção alemã foi visto nas arquibancadas com torcedores organizados do Górnik Zabrze, clube onde atua desde 2021

De campeão do mundo a torcedor apaixonado. Lukas Podolski, ex-atacante da seleção da Alemanha e campeão da Copa do Mundo de 2014, tem chamado atenção por um novo papel no futebol, já próximo da aposentadoria: o de ultra.

Aos 40 anos, Podolski foi flagrado recentemente nas arquibancadas junto aos ultras do Górnik Zabrze, da Primeira Divisão Polonesa, clube onde joga desde 2021. O ex-Arsenal compartilhou nas redes sociais uma imagem em que aparece sem camisa, ao lado do grupo organizado Torcida Górnik, durante o empate com o Cracovia, em Cracóvia, sob temperatura de 9°C.





"Com a nossa torcida. Uma paixão incrível. Isso é futebol!", escreveu o jogador no Instagram.

Ídolo da seleção alemã entre 2004 e 2017, Podolski somou 130 partidas e 49 gols pelo país, além de conquistar o título mundial no Brasil. No futebol de clubes, acumulou passagens marcantes por Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão e Galatasaray.

Após sucessivas lesões, o atacante anunciou que penduraria as chuteiras em outubro de 2024, mas segue envolvido com o Górnik Zabrze, seja em campo, seja nas arquibancadas.

Veja também