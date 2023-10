A- A+

Futebol Campeão pelo Palmeiras, Deyverson quer o bi da Libertadores: 'Sonho de jogar no Boca' Atacante, hoje no Cuiabá, revelou sua vontade de jogar pelo Boca Juniors e ser decisivo em mais uma final do campeonato continental

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo na final da Libertadores de 2021, o atacante Deyverson expressou sua vontade de voltar a disputar a competição e erguer mais uma taça. Em conversa com o jornal Olé, da Argentina, ele falou sobre o desejo de vestir a camisa do Boca Juniors e ser recebido pela torcida na Bombonera.

"Se um dia toca o telefone e me chamam para jogar no Boca... Eu adoraria, porque sou um jogador de ir para frente, e vejo que o Boca tem muito disso. Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, o clube com quem tenho contrato, mas estou falando do meu sonho de jogar no Boca. Juro por Deus, se eu ganhasse uma Libertadores com o Boca seria um Deyverson do car*... Uma loucura do car*.... Imagine ser campeão da Libertadores e chegar na Bombonera com todos os torcedores cantando", disse.

Perguntado sobre o clássico entre Boca e River, do último final de semana, Deyverson afirmou que não viu ao vivo, mas assistiu a lances dos melhores momentos da partida. Em um exercício de imaginação, o jogador pensou em como seria ouvir seu nome entoado pelos torcedores nas arquibancadas.

"Começaria a chorar. Seria um rio de lágrimas, ficaria muito emocionado. Os torcedores do Boca são apaixonados pelo clube e isso me encanta. O futebol precisa disso.", enfatizou.

No ano passado, o atacante viajou para a Argentina e foi até o estádio. Na loja, comprou uma camisa do clube e personalizou com seu nome e o número 9, o que chamou a atenção dos torcedores argentinos. No sonho de jogar pelo clube, ele projeta jogar ao lado do zagueiro Felipe Melo, hoje no Fluminense, bem como de Cavani, atacante da equipe.

— Tenho muita vontade. Para mim seria um sonho jogar no Boca com o Felipe Melo. Não [falei com ele sobre isso], mas já escutei falar bastante da vontade dele de jogar no Boca. Tomara que algum dia possa jogar com ele na Bombonera com a torcida cantando. Seria uma loucura — falou. Sobre Cavani, ele complementou: — Sempre precisa ter dois ou três atacantes na equipe, com um só fica muito pesado nas pernas (risos). A verdade é que com Cavani na equipe eu aprenderia muito. Ele seria um espelho, para eu ver o que ele faz e fazer o mesmo.

Veja também

Tênis Rio Open confirma Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, para edição de 2024