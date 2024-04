A- A+

Sport Campeão Pernambucano, Sport utilizou quase todo o elenco disponível no Estadual Dos 36 jogadores que estiveram à disposição, 28 entraram em campo na campanha do título

O futebol brasileiro tem uma cultura muito difundida de buscar e repetir a mesma formação, buscando fazer valer a máxima que "em time que está ganhando não se mexe". Mariano Soso, treinador argentino, chegou ao Recife com uma outra visão, com a ideia de buscar explorar ao máximo as potencialidades do elenco, adaptando a escalação diante do próximo desafio. Durante a disputa que levou o Sport ao 44º título de Campeonato Pernambucano, o técnico deu oportunidade a 28 atletas ao longo da competição.

O analista de desempenho Jonatan Cavalcante examinou a ideia de Soso rodar ao máximo o elenco rubro-negro. "O trabalho dele - Mariano Soso - é muito diferente do que uma parte dos torcedores do Sport, a imprensa, o próprio staff do clube estão acostumados. Porque ele tem uma metodologia que busca dar um número de minutagem que priorize o maior número de atletas, que dessa forma todos estejam preparados para quando forem acionados, conseguirem responder à altura do desafio", disse.

Até o atual momento da temporada, Mariano Soso teve a sua disposição 36 atletas. Somando todas as competições, 30 jogadores já foram utilizados em 2024. Especificamente no Pernambucano, Pedro Martins e Nassom não tiveram minutos no Estadual, jogando apenas a Copa do Nordeste, fato que faz o número cair para 28 jogadores com algum minuto jogado no certame local.

Dos que ainda não atuaram com a camisa rubro-negra na atual temporada estão: Jordan, Denis (lesionado), Victor Gabriel, Matheus Baraka (lesionado), Juan Xavier (emprestado ao Botafogo-PB) e Flávio, que rescindiu contrato.

"Ele tem utilizado todo elenco, ele não usou basicamente os goleiros reservas e os lesionados, como é o caso do Matheus Baraka. Então é um treinador que dá oportunidade a todos, para que o coletivo seja amparado nas individualidades", complementou Jonatas.



