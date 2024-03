A- A+

Vôlei de praia Campeões Pan-Americanos, André e George estreiam com vitória no Circuito Brasileiro em Recife Dupla venceu Guto, campeão mundial Sub-21, e Pedro Solberg, campeão do Circuito Mundial em 2008, por 2 sets a 0

Começou nesta sexta-feira (15), na praia do Pina- Zona Sul do Recife-, o Top 16, que reúne as duplas mais bem ranqueadas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Medalhistas de ouro no Pan 2023, em Santiago, no Chile, André e George estrearam no torneio com uma vitória por 2 sets a 0 diante de Guto e Pedro Solberg.

Debaixo do sol forte, e contando com o apoio da torcida, André e George fizeram um primeiro set bastante equilibrado contra seus adversários e venceram pelo placar apertado de 21 a 18. Já o segundo set foi mais tranquilo para a dupla, que acabou levando a melhor pelo placar de 21 a 9.

"Estamos muito felizes de estar jogando aqui em Recife. Ganhamos o primeiro jogo - um jogo muito difícil - contra um time que nós jogamos no circuito mundial também. Foi bem importante para a gente avançar e, se Deus quiser, ganhar o próximo jogo para passar em primeiro do grupo e ir para as quartas de final", disse André, sobre o resultado.

O paraibano George elogiou bastante a atmosfera local após a partida.

"Aqui em Recife está muito bacana o clima, ventando bastante. Eu particularmente amo esse ventinho. E aqui do lado de João Pessoa, então vem muita gente - família, amigos. Pessoal de Recife aqui torce para a gente. É muito chegado ao Fabiano, que é daqui, então pesa bastante isso para a galera. E vai ser jogão até a final, se Deus quiser", declarou.

Outros jogos também marcaram a manhã desta sexta (15), incluindo a vitória do campeão olímpico de 2016 Alison, ao lado de Igor, em cima de Felipe e Leo, por 2 sets a 0. A dupla pernambucana Wesley e Denilson também venceram os cariocas João Pedro e Lucas Aguinelo por 2 sets a 0.

No feminino, o destaque ficou com Hegê e Vitória, dupla vice-campeã da etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro 2024, que venceu Lucilia e Mayara pelo placar de 2 sets a 1.

Jogos entre duplas pela fase de grupos do top 16, da 2ª etapa do Circuito de volêi de praia em Boa Viagem. Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Aberto

Já o Aberto, que garante vaga no Top16 da próxima etapa do Circuito Brasileiro Bet7k conhece os seus finalistas nesta tarde, às 13h30. Em jogo simultâneo, Cadu e Saymon enfrentam Márcio Gaudie e Pedro, e Nícolas e Bruno encaram Lipe e Romildo. Os vencedores se enfrentam neste sábado (16), às 10h10.

Também às 13h30 desta sexta, Mafe e Naiana enfrentam Lari e Luna, enquanto Alê e Fer Battistetti encaram Larissa e Neide. As finalistas jogam neste sábado, também às 10h10

Programação

Aberto

13/03 - 8h às 18h - Qualifying

14/03 - 8h às 17h30 - Fase de grupos e oitavas de final

15/03 - 8h30 às 10h10/13h30 às 14h20 - Quartas de final e semifinais

16/03 - 10h10 às 11h10 - Finais

Top16

15/03 - 10h10 às 18h30 - Fase de grupos

16/03 - 8h30 às 13h/16h às 19h30 - Oitavas, quartas e semifinais

17/03 - 9h às 12h30 - Finais

Veja também

Futebol Médico da seleção diz que Neymar teve 'boa evolução' e fala em prazo de retorno