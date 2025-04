Campeonato alemão: Primeiro título da carreira de Harry Kane está próximo, mas foi adiado

A- A+

A tão aguardada conquista de Harry Kane vai ter que esperar. Neste sábado (26), o Bayern de Munique fez a sua parte ao vencer o Mainz por 3 a 0, na Allianz Arena, em Munique, mas a vitória do Bayer Leverkusen sobre o Augsburg frustrou a festa antecipada. Com isso, o título alemão, que poderia ter sido garantido com três rodadas de antecedência, ainda não foi matematicamente assegurado.

Os gols da vitória bávara foram marcados por Michael Olise e Leroy Sané, ainda no primeiro tempo, e por Eric Dier, no segundo tempo. Mesmo com a atuação segura, a confirmação da taça não veio por conta da persistência do Leverkusen na perseguição.

Aos 31 anos, Kane continua em busca do primeiro título coletivo da carreira. Artilheiro histórico do Tottenham e da seleção inglesa, o camisa 9 vive uma temporada destacada no Bayern, sua primeira no futebol alemão. Contratado em agosto de 2024, o inglês tem sido peça fundamental na equipe de Thomas Tuchel, com gols, assistências e liderança dentro de campo.

A campanha do Bayern na Bundesliga é marcada pela consistência, mesmo diante de dificuldades e reformulações no elenco. A equipe se mantém firme na briga pela taça, mas terá que esperar pelo menos mais uma rodada para tentar confirmar a conquista.

Na Champions League e na Copa da Alemanha, o Bayern — e Harry Kane — seguem sonhando com uma temporada histórica. O ano de 2025 pode, enfim, marcar a quebra do jejum de títulos do atacante inglês. Mas, por ora, o sonho teve de ser adiado.

