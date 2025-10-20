A- A+

Levantamento de peso Pernambucano faz história e conquista a prata no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Júlio César de Araújo, de 17 anos, foi o primeiro atleta do estado a conquistar uma medalha na competição

O adolescente pernambucano Júlio César de Araújo, de 17 anos, fez história no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico, realizado no Rio de Janeiro, no último sábado (18).

Disputando a categoria até 71kg masculino – Sub-17, Júlio conquistou a medalha de prata da modalidade e se tornou o primeiro pernambucano a alcançar o pódio da competição.

O vice-campeonato foi conquistado após ele levantar 101 kg no arranco e 120 kg no arremesso.

Júlio César no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico. Foto: Divulgação.

Morador de Pau Amarelo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Júlio treina no Centro de Treinamento Guerreiros do Cross, localizado no bairro de Loteamento Conceição, também na cidade, sob orientação do técnico Evandro Gomes.

Além da medalha de prata no Campeonato Brasileiro, Júlio também é bicampeão Norte e Nordeste, vencendo competições nos estados na Bahia, em 2024, e no Ceará, neste ano.

Com informações da assessoria

