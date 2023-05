Campeonato Brasileiro de Xadrez tem vencedores das cinco regiões; pernambucana está na lista

A- A+

Depois de cinco dias de competição, foram conhecidos no último domingo (7) os campeões das categorias de base do xadrez brasileiro. O evento promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), com organização da Federação Norte-rio-grandense de Xadrez reuniu mais de 300 enxadristas em Natal/RN e ficou caracterizado pela distribuição de medalhas de ouro entre as cinco regiões do Brasil. A pernambucana Helena Hiramine conquistou o ouro no ritmo blitz e rápido do Sub-6, e junto com sete atletas, representou muito bem a região Nordeste.

Na região Nordeste, destaques femininos e masculinos. Helena Hiramine, de Pernambuco, com ouro no ritmo blitz e rápido do Sub-6, e Luyse Victoria Acioli, de Alagoas, com ouro no blitz Sub-16. No absoluto, o alagoano Marcos Maia foi ouro no blitz, na categoria Sub-6, enquanto que Benjamim Guedes Morais, do Rio Grande do Norte, ganhou a medalha de ouro no rápido, categoria Sub-8. O Maranhão também teve campeão, com Henrique Haiashi Viana Cantanhede Garcez, conquistando ouro na categoria Sub-8 do blitz. Pela Paraíba, Artur Tin Lun Dai Lima conquistou o ouro no ritmo clássico, na categoria Sub-16, fechando com Joahaby Batista Brasil, do Ceará, que venceu a disputa do ritmo clássico, na categoria Sub-20.

A região Norte também teve o seu grande destaque. Foi Suan Bruno Fernandes, do Amazonas, que ganhou a medalha de ouro no ritmo clássico, na categoria Sub-14. Com a vaga conquistada para o mundial na Itália, o amazonense prometeu se dedicar ainda mais ao estudo do xadrez. "Estudei e treinei muito para disputar e conquistar esse brasileiro, e podem ter certeza de que irei me dedicar ainda mais para o mundial", revelou.

Na região Sul, destaque para a atleta de Santa Catarina, Gabriela Luísa Vicente Feller, que venceu os três ritmos (blitz, rápido e clássico) na categoria Sub-20. A tricampeã ainda comemorou mais duas conquistas, a classificação para o mundial no México e a bolsa de estudos para estudar no exterior. "Estou muito feliz, devo tudo isso ao xadrez, pois esse esporte abriu as portas na minha vida", disse Gabriela.

As mulheres também se destacaram na região Sudeste com Giovana Almeida Magalhães, de Minas Gerais, conquistando a medalha de ouro nos ritmos blitz e clássico, na categoria Sub-8, além de Vivian De Paiva Cabral (MG), ouro rápido Sub-16 e Gabriela Goes da Cunha (SP), ouro no clássico, Sub-16. No absoluto, o paulista Rubem Yokoyama foi ouro no clássico, categoria Sub-8, e Olavo Tadeu Carvalho Oliveira (MG), ouro no clássico, Sub-12.

No Centro-Oeste, o destaque foi Carlos Eduardo de Araújo. O mato-grossense foi campeão brasileiro no estilo blitz e rápido, na categoria Sub-20. Além de Elisa Gevezier Silva (MT) que venceu o clássico da categoria Sub-6 e Sara Lehmann Cavalcanti (DF), ouro no ritmo blitz Sub-8. Também teve Davi dos Santos De Fassio (DF) que conquistou o ouro, no estilo blitz Sub-8 e Luigy Lira De Siqueira (DF), ouro no rápido Sub-16

