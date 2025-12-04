A- A+

Xadrez Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez 2025 reúne jogadoras no Recife para decisão nacional Evento confirma 70 inscritas e fortalece expansão do xadrez feminino no país

O Recife recebe, entre os dias 5 e 10 de dezembro, a final do Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez 2025. O evento reunirá 70 jogadoras de todas as regiões do país e marca uma das edições mais representativas da modalidade, que registra crescimento constante no cenário nacional.

Crescimento do xadrez feminino

A disputa acontece no Hotel Barra Mares, na capital pernambucana. Esta edição já se consolida como a maior do Norte e Nordeste e se aproxima do recorde nacional de participantes, demonstrando o avanço da participação feminina no esporte.

Jogadoras de todos os estados confirmaram presença, incluindo nomes experientes do circuito, como FM Julia Alboredo, WIM Kathie Librelato, WNM Luyse Acioli, WFM Juliana Filgueira e NM Ellen Larissa Bail.

Pernambuco amplia participação

O presidente da Federação Pernambucana de Xadrez (FPEX), Rodrigo Yoshio, destacou que o aumento do número de participantes reflete o momento vivido pelo xadrez feminino no país.

Segundo ele, a evolução é expressiva: a edição anterior realizada no Recife contou com 24 inscritas; agora, apenas Pernambuco já ultrapassa esse número, dentro de um total de 70 atletas confirmadas. Para Yoshio, os números reforçam a consolidação do evento no calendário e o avanço da modalidade.

Competição integra calendário nacional

A final do Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX). Além de definir a campeã brasileira de 2025, a competição garantirá vaga para as três melhores colocadas representarem o Brasil na equipe Olímpica Feminina nas Olimpíadas de 2026.

Serviço

Final do Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez 2025

Data: 5 a 10 de dezembro

Local: Hotel Barra Mares - Recife (PE)

Participantes: 70 jogadoras de todo o país

Organização: Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e Federação Pernambucana de Xadrez (FPEX)

Com informações da assessoria

Veja também