Surfe Campeonato Brasileiro de Parasurfe será disputado em Pernambuco pela terceira vez O evento começa nesta quinta-feira, dia 2 de outubro

O Campeonato Brasileiro de Parasurfe 2025 vai ocorrer pela terceira vez no município do Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

O evento começa nesta quinta-feira, 2 de outubro, com competidores de todo o país se apresentando até o domingo, 5, nas ondas da Praia do Borete.

A competição vale como seletiva para o Mundial de Parasurfe da ISA (International Surfing Association) e será transmitida ao vivo no CBSurf.org.br pelo canal CBSurfPLAY no YouTube.



O Campeonato Brasileiro de Parasurfe reúne os principais nomes do país na modalidade. O principal nome é Felipe “Kizu”, com sete títulos mundiais. Alcino Pirata, Figue Diel, Davi Teixeira, Roberto Pino, Rafael Lueders, Mark Richards e Henrique Saraiva.



O pernambucano Roberto Pino é bicampeão mundial na modalidade PS-S1, para surfistas com baixa estatura, e vai buscar o tetracampeonato brasileiro na CBSurf.

A sua filha mais nova, Lara, 16 anos, foi campeã brasileira junto com ele no ano passado. E o filho, Otávio Pino, 18 anos, já foi vice-campeão brasileiro três vezes, só não ganhando do pai ainda.

Além da competição, o JISK apresenta Campeonato Brasileiro de Parasurf é uma verdadeira confraternização de pessoas com deficiência, cada uma possuindo uma história de superação, para seguir feliz, praticando um esporte.

De acordo com o gerente de Governança Ambiental e Social da UNINASSAU, o evento vai muito além da competição esportiva.

"É uma celebração de superação e inclusão. É uma ótima oportunidade para os nossos alunos unirem teoria e prática com um apoio importante para a competição. Estaremos presentes de forma ativa, com nossos alunos de fisioterapia oferecendo atendimentos e cuidados essenciais aos participantes. Para nós, é uma honra e um privilégio fazer parte do Campeonato Brasileiro de Parasurf", disse.



Com informações de assessoria

