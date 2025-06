Campeonato Carioca de 2026 terá redução de datas, final em jogo único e novo formato; veja novidades

A- A+

O Campeonato Carioca terá novidades em 2026. Em reunião do Conselho Arbitral, realizada na manhã desta quarta-feira, na sede da Federação de Futebol do Rio (Ferj), foi definido que a próxima edição da competição terá início previsto para o dia 21 de janeiro, com redução para 10 datas no calendário dos times.

Além disso, a competição terá um novo formato de disputa. Os 12 times serão divididos em dois grupos de seis, onde cada um enfrenta os seis adversários do outro grupo em turno único — totalizando seis datas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, disputada em jogo único.

Para não haver repetição de confrontos em relação à primeira fase, os classificados enfrentarão os adversários do mesmo grupo nas quartas de final. O líder joga contra o quarto colocado e o segundo encara o terceiro. Nas semifinais, os confrontos serão definidos por sorteio entre os vencedores de cada chave das quartas de final.

A semifinal do Campeonato Carioca de 2026 será disputada em dois jogos, ida e volta, diferentemente da decisão, que será em jogo único.

— Previsão de início dia 21 de janeiro. Por quê? Para que não tenhamos acumulado domingo, quarta, domingo, quarta. A previsão do término no dia 15 de março. Apenas uma rodada no meio de semana. Com isso, tem espaço suficiente para outras competições, tipo copa do Brasil e Libertadores. Esse período de 30 dias entre o término do Brasileiro e início do estadual, haverá período para férias, que devem ser fracionadas, e para a pré-temporada — disse Rubens Lopes durante a reunião do Conselho Arbitral.

