A- A+

Competição Campeonato de Futmesa da capital abre inscrições para a primeira edição Etapas acontecerão em todas as seis regiões político-administrativas (RPA´s) do Recife, com final no Geraldão; partidas acontecem entre os dias 28/09 e 19/10

Chegou a hora do recifense mostrar para todo mundo que domina a arte da habilidade no futebol. Dando sequência ao fomento das mais variadas modalidades esportivas, para o estímulo da prática entre todos os públicos, a Prefeitura do Recife abriu inscrições para o Recife Futmesa, primeiro campeonato da modalidade na capital. A competição acontece entre os dias 28/09 e 19/10, passando por todas as seis regiões político-administrativas (RPA´s). E como não poderia deixar de ser, a final será no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira. Os registros podem ser feitos por homens ou mulheres a partir dos 15 anos no seguinte link, até que atinja o número de 20 duplas por RPA: https://bit.ly/recifefutmesa.

O futmesa é uma modalidade derivada do futebol que combina habilidades do esporte na mesa, mesclado com estratégia e precisão. Para participar, basta buscar aquele seu parente, colega ou amigo de bairro que queira compor uma dupla. As disputas começam pela RPA 02, no dia 28/09, em Cajueiro. No dia 03/10, na Mustardinha (RPA 05); Torrões, pela RPA 04, recebe partidas em 04/10. No dia 05/10, é dia do Jordão Baixo (RPA 06). Pela RPA 03, 10/10, é a vez da Macaxeira. Por último, em 17/10, vem Santo Amaro, pela RPA 01. A final, no Geraldão, acontece no dia 19/10.

Serviço

Link para regulamento e inscrições

– 28/09, RPA 2 - Cajueiro, na quadra esportiva de Cajueiro, Rua Cel. Urbano Ribeiro De Sena, s/n (Academia da Cidade)

– 03/10, RPA 5 - Mustardinha, na quadra esportiva do CSU, Avenida Manoel Gonçalves Da Luz, s/n

– 04/10, RPA 4 - Torrões, na quadra esportiva de Roda de Fogo, Rua Prof. Artur Coutinho, s/n

– 05/10, RPA 6 - Jordão Baixo, na quadra esportiva do Jordão Baixo, Rua Alberto Lundgren, 2, s/n

– 10/10, RPA 3 - Macaxeira, na quadra esportiva do Parque da Macaxeira, Avenida Miguel Arraes de Alencar s/n

– 17/10, RPA 1 - Santo Amaro, no Campo do Onze, Avenida Jaime da Fonte s/n

– 19/10 - Final, no Geraldão

Veja também

Futebol Sport anuncia venda de mais de 18 mil ingressos para jogo contra o Londrina