Campeonato de Xadrez acontece em Caruaru neste domingo (28)

A- A+

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Caruaruense de Xadrez Rápido. O evento é promovido em conjunto pela Academia Caruaruense de Xadrez (ACX) e Instituto SIS. O evento acontece neste domingo (28), das 10h às 20h, no salão de eventos do Caruaru Shopping, em Caruaru, no agreste pernambucano.

A taxa de adesão para o evento é de R$25,00. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia do evento através do WhatsApp pelo (81) 98871-0341.

“O jogo xadrez permite estímulo, trabalho com o raciocínio, memória, habilidade e principalmente estratégia dos participantes", detalha Bruno Danda, um dos organizadores do evento e presidente da Academia Caruaruense de Xadrez. Ainda segundo ele, a prática esportiva que colabora para saúde mental dos jogadores é tradicional na cidade e é aberta para todos os gêneros e idades.

Toda renda arrecadada no evento será revertida para melhoria estrutural da Academia de Xadrez de Caruaru.

Veja também

RACISMO NO FUTEBOL Torcedores que penduraram "boneco de Vini Jr." em ponte são proibidos de se aproximar de estádios