Campeonato Italiano Campeonato Italiano começa 2026 com emoção intacta; confira jogos da 18ª rodada O Milan abre a rodada diante do Cagliari, nesta sexta-feira (2)

Com os cinco primeiros apresentados separados por apenas quatro pontos, a 18ª rodada do Campeonato Italiano, a primeira que será disputada em 2026, promete manter a emoção que está marcando a competição nesta temporada.

O trio de líderes, Inter de Milão (36 pontos), Milan (35) e Napoli (34) tem um jogo a menos que seus perseguidores Roma (33) e Juventus (32), o que pode ser um fator determinante na luta pelo ‘Scudetto’.

O Milan abrirá uma rodada na sexta-feira contra o Cagliari (14º). Depois de não terem conseguido repetir o título da Supercopa da Itália, conquistado em dezembro pelo Napoli, os 'rossoneri' se concentram agora no título da Série A, que não levantam desde 2022.

Depois, será a vez dos napolitanos entrarem em campo no domingo, contra a Lazio (8ª), horas antes de o Inter receber o Bologna (7º), em um duelo com ar de revanche pela semifinal da Supercopa, vencida pelo ‘Rossoblù’.

Mas o retrospecto do Bologna na Série A não é nada positivo, com dois empates e duas derrotas nas últimas quatro rodadas.

O ponto alto de emoção do fim de semana será em Bérgamo, no sábado, quando a Roma de Gian Piero Gasperini visita a Atalanta, ex-clube do treinador.

"Claro que será emocionante, mas estou feliz por estar de volta com a Roma, em uma boa posição na tabela e em um momento positivo", declarou Gasperini após a vitória dos 'giallorossi' por 3 a 1 sobre o Gênova, na última segunda-feira.

“Voltar o estádio, com aqueles torcedores e jogadores que me proporcionaram uma grande carreira será uma sensação incrível”, acrescentou o experiente treinador.

Programação da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília)

Sexta-feira (02/01)

16h45

Cagliari x Milan

Sábado (03/01)

08h30

Como x Udinese

11h

Sassuolo x Parma

Gênova x Pisa

14h

Juventus x Lecce

16h45

Atalanta x Roma

Domingo (04/01)

08h30

Lazio x Napoli

11h

Fiorentina x Cremonese

14h

Verona x Torino

16h45

Inter x Bologna

