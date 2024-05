Campeonato Paraense: confira detalhes da partida final

A- A+

Os campeonatos estaduais sempre movimentam a torcida e a mídia, já que são importantes para os times e ajudam a comparar o desempenho de jogadores. O Campeonato Paraense não é diferente!

Essa tendência amplia o interesse pelo evento, aumentando as apostas e a atenção do público, contribuindo para o crescimento contínuo e a maior visibilidade do campeonato. O campeonato cresce a cada ano, inclusive em casas de apostas com bônus.

O Paysandu saiu na frente ao vencer o Remo por 2 a 0 na primeira partida do Campeonato Paraense, disputada no Estádio Mangueirão, em Belém. Jean Dias, atacante, e Esli Garcia, meio-campista, foram os autores dos gols que garantiram a vitória.

O confronto foi intenso, com expulsões e uma confusão generalizada entre os jogadores, mas mesmo assim, o Paysandu assegurou uma vantagem significativa para a finalíssima do Parazão, torneio que tem a chance de marcar o 50º título na história do clube.

Para o jogo decisivo de volta, o Paysandu poderia se dar ao luxo de perder por uma margem de até dois gols para ser campeão. Já o Remo necessitava triunfar por uma diferença de três gols para reverter a situação. Se houvesse empate no placar agregado, o campeão será definido por meio de uma disputa de pênaltis.

No jogo de volta do Campeonato Paraense, que aconteceu no dia 14, o Paysandu se sagrou campeão paraense de 2024. O time empatou por 1 a 1 com o Remo no Estádio Mangueirão e conquistou o título estadual.

Os gols saíram apenas no segundo tempo, com um gol de Nicolas, do Paysandu, aos 11 minutos de jogo. Depois, ficou tudo igual, com um gol de Ronald aos 17 minutos. Ruan Ribeiro chegou a balançar a rede, mas o gol que traria a vantagem para o seu time, foi anulado por impedimento.

Jogo de ida: Quem atraiu mais torcedores ao Mangueirão?

No confronto de ida da final do Campeonato Paraense, o clássico Remo contra Paysandu atraiu cerca de 30 mil espectadores ao Mangueirão, gerando uma receita superior a R$ 1 milhão. Este embate marcou o terceiro encontro entre o Leão e o Papão.

Em campo, o Paysandu saiu na frente, vencendo por 2 a 0 e assegurando uma vantagem para a partida de volta do campeonato. No entanto, nas arquibancadas, foi o Clube do Remo que conseguiu trazer mais torcedores ao estádio.

Conforme os dados financeiros divulgados pela Federação Paraense de Futebol em seu portal oficial, o Remo contou com 11.281 pagantes para este clássico. Incluindo as entradas de cortesia, o Leão reuniu 14.614 pessoas no setor A do estádio, gerando uma receita de R$ 590.530,00 e um lucros líquido de R$ 279.311,49.

O campeonato vem ganhando popularidade anualmente, refletindo-se também nas casas de apostas, que atraem apostadores com bônus atrativos.

Para registrar seus palpites, primeiro faça um cadastro na Estrela Bet, este processo é o primeiro passo para acessar uma vasta gama de mercados de apostas, incluindo eventos ao vivo, que prometem elevar a experiência de acompanhar cada partida.

