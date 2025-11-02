Dom, 02 de Novembro

Campeonato Pernambucano

Com acesso do Vitória, Pernambucano 2026 fecha lista de participantes; veja clubes classificados

Oito equipes vão disputar o título estadual do próximo ano; regulamento ainda não foi definido

Vitória conquistou o título da Série A2 do Campeonato Pernambucano Vitória conquistou o título da Série A2 do Campeonato Pernambucano  - Foto: Divugalção/Imprensa FPF-PE

A última equipe que faltava para definir os participantes do Campeonato Pernambucano 2026 foi definida. Em confronto emocionante na Arena de Pernambuco nesse sábado (1º), o Vitória foi campeão da Série A2 do Estadual diante do América-PE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Federação Pernambucana Futebol (@fpfpe)

O Alviverde era o grande favorito para conseguir o acesso, depois de fazer uma campanha na primeira fase invicta com sete vitórias e um empate. 

No entanto, o Tricolor das Tabocas conseguiu empatar no tempo normal da decisão em 1 a 1 e garantiu a vaga na elite do futebol pernambucano com um triunfo por 4 a 2, nos pênaltis. 

Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Hítalo Rogério, do Vitória, e Gregório pelo América-PE. 

Além do Vitória, a edição do próximo ano do Campeonato Pernambucano terá outras sete equipes. Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Jaguar vão disputar o título estadual, que tem o Leão como atual campeão. 

O regulamento do Pernambucano 2026 ainda não foi definido. Os clubes devem se reunir com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) até a segunda semana de novembro. 

 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu um limite de 11 datas para a realização dos estaduais na próxima temporada.
 

