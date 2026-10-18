Campeonato Pernambucano começa com mandantes fazendo dever de casa neste final de semana
Quatro jogos foram disputados entre este sábado (17) e este domingo (18)
Em novo formato, o Campeonato Pernambucano teve início neste final de semana com quatro jogos movimentando a rodada. Todos os mandantes venceram. O destaque ficou para o Belo Jardim, que estreou na competição com goleada sobre o Porto, neste domingo (18), atuando no Sesc Mendonção.
O duelo inaugural do campeonato aconteceu na tarde de sábado (17). No Paulo Coelho, o Petrolina bateu o Afogados pelo placar de 1x0, com gol marcado pelo zagueiro Geovani, nos acréscimos do primeiro tempo. O resultado deixou a Fera Sertaneja na liderança provisória do Grupo Sertão.
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Já neste domingo, outros três confrontos deram sequência à rodada. Dois deles pelo Grupo Agreste. No Lacerdão, Leonardo garantiu os três pontos para o Central sobre o Ypiranga. Já no Sesc Mendonção, Adriano Napão brilhou com dois gols e ajudou o Belo Jardim a passar pelo Porto, por 4x1. Salomão e Diego Soares marcaram os outros tentos da goleada que deixam o Calango na liderança.
Pelo Grupo Região Metropolitana, o Vera Cruz derrotou o Sete Setembro, no Varedão, por 2x0. Os dois gols do Galo das Tabocas foram anotados por Danilo.
Outros oito jogos complementam a primeira rodada do Estadual nesta semana. Na terça-feira (20), são disputados Ferroviário do Cabo x FácilNet, Jaguar x Atlético-PE e América-MG x Íbis. Já na quarta (21) os jogos são 1º de Maio x Salgueiro, Chã Grande x Pesqueira, Centro Limoeirense x Águia , Serrano x Santa Fé e Ipojuca x Guarany de Camaragibe.