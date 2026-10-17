A- A+

Futebol Pernambucano Campeonato Pernambucano começa neste sábado (17) com novidades Três partidas abrem a disputa a partir das 15h

O Campeonato Pernambucano 2026/2027 terá início já neste sábado (17). O novo formato da competição reúne 24 equipes em quatro grupos regionalizados, com seis times cada. Os três primeiros colocados desta primeira fase se juntarão ao Trio de Ferro da Capital, além de Decisão, Maguary, Retrô e Vitória na segunda fase.

Serão cinco jogos na primeira fase, com os integrantes de cada grupo se enfrentando entre si em confronto apenas de ida. Os quatro melhores de cada chave avançam. As oitavas de final e quartas de final serão em jogo único.

Por fim, haverá um quadrangular, apenas com confrontos de ida, para definir os três melhores que entrarão no segundo turno do Estadual, previsto para começar em janeiro de 2027.

Essa primeira etapa também é conhecida como Turno Forró. Abrindo os trabalhos no Grupo A (Sertão), Petrolina e Afogados se enfrentam no estádio Paulo Coelho às 15h deste sábado.

No domingo, o Grupo B (Agreste) começa com Belo Jardim recebendo o Porto no Mendonção, enquanto o Central enfrenta o Ypiranga no Lacerdão, ambos jogos às 15h. Já no Grupo D (RMR), Vera Cruz e Sete de Setembro se enfrentam no estádio José Vareda.

Os jogos do Grupo C (Zona da Mata) iniciam a partir da terça-feira. A primeira rodada do Campeonato Pernambucano será disputada até a próxima quarta-feira.



Novatos

Devido à unificação das divisões, boas histórias inéditas passam a ser contadas. Clube de 106 anos de história, o Guarany de Camaragibe terá a primeira oportunidade de disputar a elite do futebol estadual. A agremiação, até então, disputava apenas campeonatos de base, o campeonato citadino, torneios regionais e amistosos contra os clubes profissionais. O Cacique estreia na quarta-feira contra o Ipojuca, no Antônio Dourado.

Por outro lado, a Facilnet Garanhuns, equipe que se profissionalizou há poucos meses, inicia sua trajetória na terça-feira (20), visitando a Ferroviária do Cabo no estádio Sérgio Enéas, na cidade de Betânia. O jovem projeto começou em outras modalidades, como o FUT-7, e se expandiu.

Retorno

Único clube do interior a ser campeão pernambucano, o Salgueiro tenta uma reconstrução. Após o título em 2020, o Carcará enfrentou uma grave crise e, na temporada de 2024, desistiu da disputa estadual por falta de recursos financeiros. Como consequência, o time sertanejo ficou duas temporadas sem disputar jogos profissionais e agora tenta retornar entre os melhores clubes do estado.



Veja também