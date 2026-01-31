A- A+

Campeonato Pernambucano Campeonato Pernambucano: confira duelos e datas da segunda fase Enquanto Náutico e Sport estão na semifinal, Santa Cruz, Retrô, Decisão e Maguary se encaram a partir deste meio de semana

Com o encerramento da primeira fase neste sábado (31), o Campeonato Pernambucano conheceu as equipes que seguem vivas na briga pelo título.

Enquanto Náutico e Sport, primeiro e segundo colocados, respectivamente, estão garantidos na semifinal e, consequentemente, na Copa do Brasil 2027, Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguary vão disputar a segunda fase

Enquanto Retrô e Maguary decidem quem vai encarar o Sport na semifinal, do outro lado o Náutico aguarda o vencedor do duelo entre Santa Cruz e Decisão.

Confira as datas

Segunda fase

Ida (04/02 e 05/02)

Maguary x Retrô

Decisão x Santa Cruz

Volta (07/02 e 08/02)

Retrô x Maguary

Santa Cruz x Decisão

Semifinais

Ida (11/02)

Santa Cruz ou Decisão x Náutico

Retrô ou Maguary x Sport

Volta (21/02)

Náutico x Santa Cruz ou Decisão

Sport x Retrô ou Maguary

