Campeonato Pernambucano

Campeonato Pernambucano: confira duelos e datas da segunda fase

Enquanto Náutico e Sport estão na semifinal, Santa Cruz, Retrô, Decisão e Maguary se encaram a partir deste meio de semana

Taça do Campeonato PernambucanoTaça do Campeonato Pernambucano - Foto: Rafael Vieira/FPF

Com o encerramento da primeira fase neste sábado (31), o Campeonato Pernambucano conheceu as equipes que seguem vivas na briga pelo título. 

Enquanto Náutico e Sport, primeiro e segundo colocados, respectivamente, estão garantidos na semifinal e, consequentemente, na Copa do Brasil 2027, Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguary vão disputar a segunda fase 

Enquanto Retrô e Maguary decidem quem vai encarar o Sport na semifinal, do outro lado o Náutico aguarda o vencedor do duelo entre Santa Cruz e Decisão. 

Confira as datas

Segunda fase

Ida (04/02 e 05/02)
Maguary x Retrô
Decisão x Santa Cruz

Volta (07/02 e 08/02)
Retrô x Maguary
Santa Cruz x Decisão 

Semifinais

Ida (11/02)
Santa Cruz ou Decisão x Náutico
Retrô ou Maguary x Sport

Volta (21/02)
Náutico x Santa Cruz ou Decisão
Sport x Retrô ou Maguary

