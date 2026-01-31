Campeonato Pernambucano: confira duelos e datas da segunda fase
Enquanto Náutico e Sport estão na semifinal, Santa Cruz, Retrô, Decisão e Maguary se encaram a partir deste meio de semana
Com o encerramento da primeira fase neste sábado (31), o Campeonato Pernambucano conheceu as equipes que seguem vivas na briga pelo título.
Enquanto Náutico e Sport, primeiro e segundo colocados, respectivamente, estão garantidos na semifinal e, consequentemente, na Copa do Brasil 2027, Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguary vão disputar a segunda fase
Enquanto Retrô e Maguary decidem quem vai encarar o Sport na semifinal, do outro lado o Náutico aguarda o vencedor do duelo entre Santa Cruz e Decisão.
Confira as datas
Segunda fase
Ida (04/02 e 05/02)
Maguary x Retrô
Decisão x Santa Cruz
Volta (07/02 e 08/02)
Retrô x Maguary
Santa Cruz x Decisão
Semifinais
Ida (11/02)
Santa Cruz ou Decisão x Náutico
Retrô ou Maguary x Sport
Volta (21/02)
Náutico x Santa Cruz ou Decisão
Sport x Retrô ou Maguary