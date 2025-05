A- A+

Jiu-Jitsu Com participação de Gibson Santos, Geraldão recebe etapa do Campeonato Pernambucano de Jiu-Jitsu Atleta da Nova União li promete ser um dos destaques da competição, que acontece nos dias 17 e 18 de maio com entrada gratuita para o público

O Ginásio do Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, será palco, neste sábado (17) e domingo (18), de um dos eventos mais aguardados do jiu-jitsu pernambucano: a Etapa Mestre Derval Rego do Campeonato Pernambucano de Jiu-Jitsu.

Organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Pernambuco (FJJPE), o torneio reúne atletas de todas as idades e faixas e terá entrada gratuita para o público.





Entre os destaques confirmados está o atleta Gibson Santos, representante da equipe Nova União e um dos principais nomes do jiu-jitsu no estado.

Gibson chega embalado por uma trajetória consistente: é 2º colocado no ranking nacional da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) na categoria pluma e 7º colocado no ranking internacional da IBJJF na categoria pena, com e sem kimono. Seu currículo inclui conquistas em campeonatos nacionais, sul-americanos e europeus.

A preparação para o torneio vem sendo realizada no CT Ipsep Fight, centro de treinamento comandado pelo próprio Gibson, onde ele combina treinos físicos e técnicos para alcançar a melhor performance. A expectativa é que ele seja um dos grandes protagonistas da etapa e conquiste pontos importantes no ranking estadual.

O Campeonato Pernambucano de Jiu-Jitsu, além de homenagear o mestre Derval Rego, lenda do esporte no estado, é uma vitrine para atletas em busca de destaque no cenário nacional. O evento também serve como encontro para familiares, equipes e fãs, fortalecendo a comunidade local do jiu-jitsu.

Serviço

Evento: Etapa Mestre Derval Rego — Campeonato Pernambucano de Jiu-Jitsu

Data: 17 e 18 de maio de 2025

Local: Geraldão, Recife (PE)

Entrada: Gratuita

Informações: @fjjpe



