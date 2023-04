A- A+

Primeira etapa Campeonato Pernambucano de Xadrez Escolar começa neste sábado (1º) no Recife Participam estudantes de 7 a 18 anos de 40 escolas privadas e públicas

Neste sábado (1º), começa no Recife o Campeonato Pernambucano de Xadrez Escolar, a partir das 13h30, no Colégio Motivo localizado no bairro de Casa Forte, na Zona Norte da capital pernambucana.

Dividida em quatro etapas ao longo do ano, a competição reúne 150 estudantes de 7 a 18 anos de 40 escolas públicas e privadas localizadas no Estado em partidas de xadrez rápido (16 minutos).

As etapas serão todas realizadas no Recife, por concentrar na cidade e em sua Região Metropolitana a maioria dos participantes - há competidores de oito cidades pernambucanas.

A próxima etapa será em maio e as seguintes acontecerão no segundo semestre. O circuito é dividido nas categorias Sub-8, 10, 12, 14. 16 e 18 anos. Os vencedores serão aqueles que pontuarem mais ao longo das etapas.

Ano passado, o campeonato, que é proromovido pela Global Chess e homologado pela Federação Pernambucano de Xadrez e pela Confederação Brasileira de Xadrez, reuniu mais de 700 participantes.

