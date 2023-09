A- A+

Pernambucano Feminino Campeonato Pernambucano Feminino de 2023 terá ação de combate à violência contra a mulher O torneio tem início neste domingo (17) e conta com seis equipes na disputa

Com início neste domingo (17) e seis clubes na disputa, o Campeonato Pernambucano Feminino de 2023 vai contar com a ação "Pernambuco, Lugar de Respeito às Mulheres", uma articulação entre a Secretaria da Mulher do Estado, a Secretaria de Saúde e Esportes e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Os estádios receberão faixas, cartazes e adesivos da campanha, que busca aumentar a visibilidade feminina no Estado e combater crimes como a violência contra a mulher.

O torneio terá menos de dois meses de duração. A disputa vai até o dia 05 de novembro com 20 partidas ao todo. A disputa do Pernambucano Feminino vale uma vaga na terceira divisão do Brasileiro de 2024. O Sport é o atual campeão e já tem lugar garantido na segunda divisão.

Além das Leoas, o Pernambucano feminino terá as seguintes equipes: Náutico, Íbis, Ferroviário, Porto e Central.

Veja também

Futebol Internacional PSG abre mão de Kang In Lee para tentar evitar 21 meses de serviço militar obrigatório; entenda