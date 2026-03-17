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Atividade esportiva Campeonato Pernambucano de Pesca de Arremesso inicia em Boa Viagem; conheça modalidade O torneio é disputado em quatro etapas nas praias de Del Chifre, Paiva e Piedade

A praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe neste próximo domingo (22) a abertura do Campeonato Pernambucano de Pesca de Arremesso 2026, modalidade esportiva praticada em terra firme, a partir da faixa de areia.

A competição, organizada pela Federação Pernambucana de Pesca e Atividades Subaquáticas (FPEPAS), reunirá atletas de diferentes regiões do estado ao longo de quatro etapas programadas para esta temporada.

As disputas acontecem nas categorias Júnior, Feminino, Masculino, Master e Sênior, com participação de clubes tradicionais da pesca esportiva pernambucana, como APEI (Igarassu), CLUPPE (Recife), COPA (Olinda) e CLUPERE (Recife).

Ao longo das quatro etapas do campeonato, os atletas acumulam pontuação para definir os campeões estaduais e também a Seleção Pernambucana, que representará o estado no Campeonato Brasileiro da modalidade, previsto para acontecer no Ceará no fim do ano.

Segundo a presidente da Federação Pernambucana de Pesca e Atividades Subaquáticas (FPEPAS), Michela Cordeiro, Pernambuco tem tradição na modalidade e costuma figurar entre os estados mais competitivos do país.

“Pernambuco é muito forte nacionalmente. Já fomos campeões brasileiros por diversas vezes e seguimos trabalhando para manter o estado entre os principais da pesca esportiva no país”, afirmou.

A FPEPAS é vinculada à Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos (CBPDS). A atual gestão também pretende ampliar a prática de outras modalidades dentro do desporto da pesca, como pesca embarcada, pesca subaquática e competições de distância de arremesso.

A edição deste ano contará ainda com apoio do Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Sob orientação do professor Paulo Oliveira, estudantes do curso participarão das etapas oferecendo suporte em ações de educação ambiental e pesquisas voltadas à análise das espécies e da fauna litorânea, contribuindo para ampliar o conhecimento científico sobre o ecossistema costeiro pernambucano.

Como funciona a pesca de arremesso?

A pesca de arremesso é uma modalidade esportiva praticada na faixa de areia das praias, sem o uso de embarcações.

Os competidores utilizam varas e molinetes ou carretilhas para lançar as linhas ao mar a partir de pontos previamente definidos na praia.

Durante o período da prova, os atletas tentam capturar diferentes espécies presentes no litoral. Cada peixe capturado é registrado pela organização e pontuado conforme critérios técnicos da competição.

Após a medição e identificação das espécies, os exemplares costumam ser devolvidos ao mar, seguindo práticas adotadas em competições esportivas de pesca e reforçando o caráter sustentável da atividade.

As provas acontecem em horários determinados e com áreas delimitadas na praia, garantindo igualdade de condições entre os competidores.

Ao longo das etapas do campeonato, os resultados individuais e por equipe são somados para definir os campeões estaduais.

Calendário – Campeonato Pernambucano de Pesca de Arremesso 2026

1ª etapa

22 de março de 2026

Boa Viagem

6h30 às 11h

2ª etapa

19 de abril de 2026

Del Chifre

6h30 às 11h

3ª etapa

31 de maio de 2026

Paiva

6h30 às 11h

4ª etapa

21 de junho de 2026

Piedade

6h30 às 11h

Data reserva

19 de julho de 2026

Local a definir

6h30 às 11h

Mais informações:

@federacaopernambucanadepesca

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