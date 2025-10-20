A- A+

Futebol Campeonato Pernambucano pode ter final disputada em jogo único na Arena de Pernambuco Martelo será batido pelos clubes durante Conselho Arbitral

Com o calendário mais enxuto, o Campeonato Pernambucano 2026 pode ter mais uma novidade. A final da competição pode acontecer em jogo único, a ser disputado na Arena de Pernambuco, com torcidas divididas.

A informação dada inicialmente pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.

O martelo será batido durante o Conselho Arbitral do Estadual, com data a ser definida, mas que deve ocorrer até 30 de novembro. Em 2026, o Pernambucano será disputado por Decisão, Jaguar, Maguary, Náutico, Retrô, Santa Cruz, Sport e o campeão da Série A2.

"Não existe proposta, mas opções (mais de uma) que poderão ensejar que a final se dê em duas partidas ou uma única e. Agora, temos a questão da violência que só foi contida quando adotamos torcida única nos estádios da Ilha, Arruda e Aflitos", iniciou.

"Em tese, quando falamos de Arena, temos de parte da segurança pública um olhar mais benevolente quando à possibilidade de duas torcidas. Mas tudo sempre será definido pelos clubes", seguiu o mandatário.

Diante da possibilidade, Evandro afirmou que a segurança pública é quem tem a "palavra final". No entanto, a ideia é brigar pelos interesses dos clubes. Vale lembrar que os clássicos pernambucanos têm sido disputados com torcidas únicas.

De acordo com o calendário da CBF, os estaduais devem iniciar no dia 11 de janeiro e terminar até 8 de março. Em Pernambuco, o certame pode ter o começo adiantado para o dia 7 de janeiro, uma vez que "já foi determinado pela segurança que não podemos jogar" no Carnaval, pontuou Evandro.

