estadual Campeonato Pernambucano: com Sport, Náutico e Retrô, veja como ficam jogos das quartas de final Após nove rodadas, o time com melhor aproveitamento foi o Santa Cruz, que terminou como líder, com 20 pontos

Com o fim da primeira fase do Campeonato Pernambucano, estão definidos os classificados para o mata-mata.

Após nove rodadas, o time com melhor aproveitamento foi o Santa Cruz, que, apesar do empate em 0 a 0 com o Maguary, terminou líder da competição, com 20 pontos, e já está nas semifinais do torneio. O azulão também avançou, em segundo, com 17, e se livrou das quartas.

Para as quartas de final, passaram Náutico (3º, com 16 pontos); Sport (4º, com 15); Decisão (5º, com 13); e Retrô (6º, com 11).

Os rebaixados para a Série A2 do Pernambucano foram Central (8° com com nove pontos), Afogados (9° com cinco) e Petrolina (10° com três).

Quem enfrenta quem

Conforme o regulamento, as quartas de final serão disputadas em jogo único. O Sport, que venceu o Petrolina nesta última rodada, vai encarar o Decisão. A partida está marcada para o dia 3 de março, na segunda-feira de Carnaval. O mando de campo vai ser rubro-negro. Quem passar vai encarar o Santa Cruz nas semifinais, que terão partidas de ida e volta.

Sport encara Decisão pelas quartas de final do Pernambucano. - Foto: Paulo Paiva/Sport

Se por um lado o Santa Cruz fez bonito, do outro, o Náutico decepcionou. A equipe precisava apenas do empate para avançar em segundo, mas perdeu por 1 a 0 para o Decisão. Com isso, ficou com a terceira colocação, com 16 pontos, e vai encarar o Retrô nas quartas de final, que passou em sexto, com 11. O jogo está marcado para o dia 2 de março, no domingo de Carnaval.

Náutico e Retrô se enfrentam nas quartas de final. - Foto: Gabriel França/CNC

De acordo com determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), as quartas de final vão acontecer de portões fechados por conta do Momo. Caso haja algum clássico no campeonato daqui para a frente, o jogo será disputado com torcida única, como ficou determinado após os casos de violência entre organizadas de Sport e Santa Cruz.

Os jogos de ida das semifinais estão marcados para os dias 8 e 9 de março. A volta será nos dias 15 e 16.



Veja, abaixo, como ficam os jogos das quartas de final:

Náutico x Retrô - 2/03 - Quem passar encara o Maguary nas semifinais

Sport x Decisão - 3/03 - Quem passar encara o Santa Cruz nas semifinais

