A- A+

Segurança Campeonato Pernambucano: jogo entre Santa Cruz e Decisão terá efetivo de 501 policiais militares Equipes fazem a estreia no Campeonato Pernambucano neste domingo (11), às 18h, na Arena de Pernambuco

O duelo entre Santa Cruz e Decisão pela estreia do Campeonato Pernambucano neste domingo (11) contará com o efetivo de 501 policiais militares para garantir a segurança da partida.



A partida entre as equipes ocorre às 18h, na Arena de Pernambuco, e vale pela primeira rodada do Estadual.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a área interna do estádio contará com 100 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Sob o comando do 20° Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (BPM), a área externa e as principais vias de acesso à Arena de Pernambuco terá 401 policiais.



Já nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos.



Ainda segundo a PMPE, toda a operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).



Mobilidade

Para o confronto deste domingo (11), a linha 047 – Cosme e Damião/Arena operará com saídas exclusivas do TI Camaragibe.

Os ônibus começam a circular a partir das 16h com uma frota de três veículos.



O itinerário de ida seguirá pelo Ramal da Arena via Av. Dr. Belmino Correia, com o retorno realizando o sentido inverso até o TI Camaragibe.

Será cobrada a Tarifa A, no valor de R$ 4,30, que terá acesso que poderá ser pago em dinheiro ou em qualquer cartão Vem. Para facilitar o embarque no retorno, haverá distribuição de pulseiras aos torcedores.



Por se tratar de um serviço especial voltado ao evento esportivo, não haverá concessão de gratuidades ou abatimentos tarifários nestas linhas.

Com informações da assessoria.

Veja também