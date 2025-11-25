A- A+

Decisão Campeonato Pernambucano Sub-20: Náutico e Santa Cruz decidem título na Arena de Pernambuco Clássico das Emoções define o campeão estadual em jogo único, com transmissão gratuita da TV FPF Betnacional

O Campeonato Pernambucano Sub-20 chega ao seu momento decisivo nesta quarta-feira (26), quando Náutico e Santa Cruz entram em campo, às 15h, na Arena de Pernambuco, para definir o campeão da edição 2025. O confronto será em jogo único e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A partida terá transmissão gratuita da TV FPF Betnacional.

Náutico chega invicto à final

O Náutico tenta voltar a conquistar o título após a última taça levantada em 2021. A equipe chega à decisão sustentando uma campanha invicta. Na primeira fase, terminou como líder isolado do Grupo B, somando 15 pontos em cinco jogos e atingindo 100% de aproveitamento. O ataque se destacou, com 13 gols marcados e apenas 2 sofridos.

Nos mata-matas, o rendimento seguiu forte. O Timbu eliminou o Petrolina nas quartas de final, após empatar fora por 1x1 e vencer em casa por 3x2. Na semifinal, superou o Sport nos dois confrontos: 2x0 no primeiro jogo e 2x1 na volta.

Santa Cruz busca encerrar jejum de 22 anos

O Santa Cruz tenta conquistar o estadual Sub-20 novamente após 22 anos, a última vez foi em 2003. A campanha tricolor começou com oscilações. Na fase de grupos, o time terminou em 3º lugar no Grupo C, com 6 pontos em quatro partidas, resultado de duas vitórias e duas derrotas.

A equipe cresceu na fase eliminatória. Nas quartas, eliminou o Afogados ao vencer por 1x0 no Arruda e empatar por 2x2 fora de casa. A semifinal foi marcada pelo equilíbrio contra o América: empate em 1x1 no Ninho das Cobras e vitória por 2x1 no Grito da República, garantindo a vaga na decisão.

Artilharia também está em disputa

Além do título, o Clássico das Emoções terá um duelo à parte. Luiz, do Náutico, e Breninho, do Santa Cruz, chegam à final empatados na artilharia da competição, ambos com cinco gols.Campeonato Pernambucano Sub-20: Náutico e Santa Cruz decidem título na Arena de Pernambuco

Com informações da assessoria

