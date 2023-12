A- A+

FUTEBOL Campeonato turco é suspenso após presidente de clube dar soco no rosto de árbitro; veja vídeo Imagens transmitidas ao vivo mostram o dirigente Faruk Koca entrando em campo após o jogo entre Ankaragücü e Rizespor e dando um soco no rosto de Halil Umut Meler

A Federação Turca de Futebol (TFF) decidiu que todos os jogos do campeonato local serão adiados indefinidamente após o árbitro de uma partida da competição ser violentamente agredido, nesta segunda-feira por vários homens, incluindo o presidente do clube Ankaragücü.



As imagens transmitidas ao vivo pela televisão mostram o dirigente do clube de Ancara, Faruk Koca, entrando em campo após o jogo entre Ankaragücü e Rizespor e dando um soco no rosto do árbitro, Halil Umut Meler.





Absolutely crazy scenes between Ankaragucu’s 1-1 draw with Rizespor.



Halil Umut Meler, stood with his assistants at the final whistle, Ankaragucu president Faruk Koca knocks him out!



Ironically Faruk Koca won the Turkish Super Lig' fairplay award in 2022 #AGvÇRS pic.twitter.com/GFb5HW2pOd — Ali (@RoyMustang786) December 11, 2023

O Rizespor havia acabado de empatar (1-1), nos acréscimos, no estádio do Ankaragücü, que chegou a ter um gol anulado no início da partida. O árbitro caiu no chão e se encolheu para se proteger, mas acabou sendo chutado várias vezes no rosto por pelo menos dois outros homens, provavelmente membros da equipe local.



Segundo a mídia turca, Halil Umut Meler, com inchaço sob o olho esquerdo conforme mostraram outras imagens, foi transferido para um hospital.

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, anunciou na rede social X (antigo Twitter) a detenção de três homens, incluindo o presidente do Ankaragücü. O ato de violência ganhou uma dimensão que foi muito além do futebol com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan comentando o caso.

"Condeno o ataque contra Halil Umut Meler (...) Nunca permitiremos que a violência interfira no esporte turco", disse ele.



Denunciando uma "noite negra" para o futebol do país, a Associação Turca de Árbitros escreveu em um comunicado: "Acreditamos, ou queremos acreditar, que os responsáveis pelo futebol turco e pela justiça turca tomarão todas as medidas criminais necessárias".

"Pedimos desculpas aos torcedores (...) e a toda a comunidade esportiva por este triste incidente", declarou o Ankaragücü.

O AKP, o partido islamo-conservador do presidente Erdogan, deu início a um processo de exclusão contra Faruk Koca, segundo o canal público turco TRT Haber. Koca foi eleito duas vezes deputado do AKP em 2002 e 2007.

