Na bronca Campinense emite nota contra atuação da arbitragem na partida diante do Santa Cruz, no Arruda A raposa informou que vai entrar com uma representação na Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Na bronca. O Campinense emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira (22) externando "enorme descontentamento" com a atuação da arbitragem na partida contra o Santa Cruz, no último domingo (21), pela terceira rodada da Série D.

Nota Oficial - Sobre a arbitragem na partida contra o Santa Cruz/PEhttps://t.co/0VHWkvN0jG — Campinense Clube (@CampinensePB) May 22, 2023

A Raposa informou que vai entrar com uma representação na Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O Campinense informa que vai entrar com uma representação na Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. No documento, que também será encaminhado para a Federação Paraibana de Futebol e para o Departamento de Competições da CBF, o clube solicita providências contra o assistente Bruno César Chaves Vieira (FPF) e contra o quarto árbitro Anderson Luís Marques (FPF)".

O clube paraibano questiona a atuação do bandeira Bruno César Chaves Vieira, que anulou um gol do Campinense no primeiro tempo. "O senhor Bruno César Chaves Vieira, do quadro da Federação Pernambucana de Futebol, anulou um gol no mínimo questionável do zagueiro Anderson Sobral", diz um trecho da nota.

O Campinense também reclamou da atuação do quarto árbitro Anderson Luis Marques, que atuou diretamente na expulsão do treinador Luan Carlos. Confira o trecho da súmula da partida sobre a expulsão.

"Aos 45 minutos do 1º tempo, após ser informado pelo 4º árbitro, expulsei com a apresentação do cartão vermelho direto, o sr luan carlos neto, técnico da equipe do campinense clube, por, após a anulação de um gol de sua equipe, virar para a torcida que fica localizada atrás da sua área técnica e fazendo gestual de roubo com as mãos, perpassando que a sua equipe estava sendo roubada. após sua expulsão o profissional citado acima saiu correndo, passou pelo 4º árbitro e falou as seguintes palavras: : "você é um nojento mesmo", em ato contínuo correndo para o seu vestiário seguiu fazendo gestos obscenos com o seu dedo médio para a torcida".

O Campinense teve outro gol anulado no segundo tempo, porém, não há nenhuma reclamação sobre o lance na nota oficial.

Confira a nota na íntegra:

O Campinense Clube, por meio da sua diretoria, externa seu enorme descontentamento com a atuação da arbitragem na partida diante do Santa Cruz Futebol Clube, realizada ontem, 21/05, no estádio do Arruda, pelo Campeonato Brasileiro Série D. O Campinense informa que vai entrar com uma representação na Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. No documento, que também será encaminhado para a Federação Paraibana de Futebol e para o Departamento de Competições da CBF, o clube solicita providências contra o assistente Bruno César Chaves Vieira (FPF) e contra o quarto árbitro Anderson Luís Marques (FPF). O senhor Bruno César Chaves Vieira, do quadro da Federação Pernambucana de Futebol, anulou um gol no mínimo questionável do zagueiro Anderson Sobral. O Campinense também classifica como vergonhosa a forma como o quarto árbitro Anderson Luis Marques, também da Federação Pernambucana de Futebol, conduziu a partida à beira do campo. Afinal, será que a função do quarto árbitro é insultar com dedo na cara o técnico de futebol? Será que a função do quarto árbitro é insultar componentes da equipe técnica? Ou proferir frases como “agora seu time vai ter que correr atrás do resultado”. O senhor Anderson Luis Marques também está longe da grandeza que uma competição do nível de um Campeonato Brasileiro exige e merece. Por fim, o Campinense Clube solicita que a Comissão tome as medidas cabíveis, como avaliar o gol mal anulado do assistente Bruno César Chaves Vieira, do quadro da Federação Pernambucana de Futebol, e má conduta do Quarto Árbitro Anderson Luis Marques, também do quadro de arbitragem de Pernambuco, durante a partida em questão e que sejam aplicadas sanções apropriadas.

