Campinense x Santa Cruz pode ter apenas a torcida mandante; entenda o motivo

A- A+

A Polícia Militar da Paraíba solicitou ao Ministério Público da Paraíba (MP-PB) para que o jogo entre Campinense e Santa Cruz, marcado para segunda (10), no Amigão, pela 12ª rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, seja de torcida única. O órgão de segurança enviou o ofício com assinatura do coronel Lívio Sérgio Delgado.





O pedido da Polícia Militar é motivado por conta dos casos de violência registrados nesta semana. Um grupo de vândalos pichou os muros da sede do clube rubro-negro, no bairro de Bela Vista, em Campina Grande, na última quarta.



As críticas foram endereçadas aos dirigentes do clube, que está em má fase na competição. A Raposa é a penúltima colocada da chave, com 12 pontos, com mínimas chances de avançar ao mata-mata do torneio.

Veja também

Futebol América-MG solicita retorno de Cássio, que estava emprestado ao Náutico