Campo ´impraticável´ chama atenção na Copa do Peru; veja vídeo

Entre as particularidades da Copa Peru, que reúne mais de 20 mil times fora da primeira e segunda divisão, o gramado do estádio no distrito de Macari se diferencia pela péssima qualidade. Um vídeo que circula nas redes sociais de uma partida do campeonato mostra que os jogadores precisam lidar com quiques da bola a todo instante devido a obstáculos no campo inteiro. Confira o vídeo.

Sim, nestas condições é disputada uma partida de futebol no Peru, a COPA PERU, equivalente a terceira divisão peruana, em que participam equipes de todo o país com a finalidade de obter vagas no Campeonato Peruano da 1º divisão.pic.twitter.com/o6aTXQxZ79 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 1, 2024

Qualquer time minimamente organizado pode disputar o torneio, que tem mais de 50 anos e divide-se em quatro fases (distrital, provincial, departamental e nacional) ao longo do ano. Uma das regras é que seis dos onzes jogadores titulares devem pertencer à cidade de origem, com pelo menos três aos 18 anos.

Até 2022, o campeão garantia uma vaga na primeira divisão profissional, e o vice na segunda. Desde o ano passado, as equipes são promovidas apenas para a divisão inferior. Quem se beneficiou do formato antigo foi o Deportivo Garcilaso, que venceu o campeonato em 2022 e disputa a atual edição da Sul-Americana no mesmo grupo G do Cuiabá.

